Hokej i Sýkora. Litvínov se chlubí novou vizuální identitou

S novým vizuálním stylem se nedávno seznámili zastupitelé.
„Jsem ráda, že jsem šli cestou odbornou a designérské soutěž. Ve vybrané vizuální identitě jsou i patřičné emoce a místní specifika,“ uvedla při představení návrhu zastupitelům starostka Kateřina Bláhová (ANO). Doplnila, že nová identita je moderní, srozumitelná a otevřená a má být nástrojem, který pomůže lépe komunikovat a posilovat pozitivní obraz města doma i za jeho hranicemi.
Autory nového návrhu jsou Tomáš Trykar, Ilona Šnábl a Lucie Novotná z chomutovského studia Trifor. Studio se specializuje na tvorbu vizuálních identit. Mezi jeho realizace patří mimo jiné vizuální identita města Ústí nad Labem, obce Březno u Chomutova, Skiareálu Klínovec nebo chomutovského zooparku.
„Pracovali jsme s motivem kousku, neboť poloha města a velikost patří k jeho největším benefitům. Všude je to kousek, po městě, do práce, do přírody i k lidem. Výraz kousek také přirozeně odkazuje na charakter města, které nabízí kousek všeho, historie, kultury, sportu nebo technického dědictví,“ vysvětlili autoři.
Autoři si v logu Litvínova vyhráli se zajímavými detaily. Originální práce s písmeny v názvu města a umístění kruhu a pravoúhlého trojúhelníku připomíná jak hokej, tak i známou místní mozaiku od Zdeňka Sýkory. Identitu doplňuje na míru navržené písmo, které autoři vytvořili ve spolupráci se studiem Superior Type. Barevnost stojí na kombinaci šumné zelené a hokejové žluté, doplněné čtveřicí dalších barev.
Nové logo a vizuální styl lidé uvidí nejdříve na webu města a sociálních sítích. Postupně se pak začne objevovat i v komunikaci škol, knihovny a dalších městských organizacích. Litvínov dosud ve své komunikaci využívalo městský znak s postavou archanděla Michaela, patrona města, vlajku a logo z roku 2016.
Do soutěže o nový městský vizuál se přihlásilo celkem pět týmů, do užšího výběru postoupila tři studia. V porotě zasedli dva zástupci města a tři nezávislí odborníci na grafický design. „Návrh je dlouhodobě udržitelný a nosný napříč tematickými rovinami města, od sportu přes přírodu až po kulturu,“ zmínila Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign, která soutěž pořádala.