„Získají titul, nebo spadnou do baráže?“ napsal bývalý hokejový funkcionář Chomutova či Sparty Dinda na síti X k fotografiím volebních billboardů s trenéry, které ve městě pořídil.
SPD utvořilo v Chomutově společnou kandidátku s Motoristy a PRO pod názvem Chomutov sobě. Podporu subjektu navíc dali Trikolora a Svobodní.
Po dvaceti letech se trenéři Vladimír Růžička a Martin Pešout znovu sešli v jednom týmu. Na spolupráci z hokejové Slavia Praha navážou tentokrát v kádru chomutovské SPD. Získají titul nebo spadnou do baráže? pic.twitter.com/RVNuccfpnv— David Dinda (@DindaDavid) August 17, 2026
Kapitán zlatých olympioniků z Nagana Růžička, jedna z legend českého hokeje, přivedl Slavii k jediným dvěma titulům v letech 2003 a 2008. Pešout v té době působil v Edenu u mládeže, vedl dorostenecké a juniorské týmy a Růžička mu oficiálně asistoval, zároveň i coby generální manažer šéfoval.
„To už je minulost,“ mávl rukou Pešout a víc jejich současné propojení nekomentoval. „O politice se bavit nechci. Jsou prostě lidi kolem hokeje, kteří chtějí pomoct nejen hokeji, ale sportu vůbec. A mezi ně patřím i já.“
Pešout ještě v minulé sezoně vedl jako hlavní trenér prvoligové Piráty Chomutov, jenže kvůli hrozbě sestupu byl v lednu odvolán. Zároveň pracoval coby sportovní manažer a pomáhal i v mládeži. Nyní je bez angažmá.
Další štaci vyhlíží rovněž Růžička, coby hráč světový a olympijský šampion a trenér dvojnásobných mistrů světa. Naposledy stál na střídačce druholigového ústeckého Slovanu. I on se rozhodl kandidovat, aby pomohl sportu. „Nejsem žádný politik, ale sport potřebuje pomoct. Když vidím, jak se daří našim kolektivním sportům i jednotlivcům, zdá se mi, že začínáme trošku ztrácet,“ tvrdí Růžička.
Jako příklad uvádí české výsledky z posledních vrcholných akcí. „Na letní olympiádě nemáme ani jeden kolektivní sport, to mi přijde zvláštní. Přitom dříve jsme v tom byli dobří. A podívejte se na nedávno skončený evropský šampionát atletů, kde jsme neměli ani jednu medaili. Přitom si myslím, že sportovci dělají maximum, ale podmínky pro ně by se měly o dost zlepšit. Všechno je samozřejmě o financích.“
Růžička by chtěl také zvednout děti od mobilů a počítačů. „Připadá mi, že děti nechtějí moc sportovat. Stát by měl víc řešit i nábory do různých sportů, nevím, jestli se v tom dělá všechno dobře,“ zamýšlí se bývalý elitní útočník. Širší základna pak má přispět k lepším výsledkům. „Děti mají mobily a jiné zájmy, ale měly by se odmala vést ke sportu. Samozřejmě, někdo je pak šikovnější, někomu to jde hůř, ale důležité je, aby děti něco dělaly, neseděly jen u mobilů a hýbaly se. Všechno to souvisí, když děti rozhýbeme, můžeme pak mít i lepší výsledky.“
Žádný konkrétní plán přímo pro Chomutov ovšem Růžička nemá. „Já myslím, že tohle všechno platí všeobecně. Musíme dát hlavy dohromady a něco pro to udělat.“
|
Politická „krádež“. Partajím z Chomutova vzali názvy, jedna „putovala“ do Kralup
Hlavy už Růžička a Pešout dali dohromady na volební plakáty, Růžička pod heslem Nejsme politici, makáme, Pešout s mottem Srdcem za Chomutov.
Růžička v roce 2024 neúspěšně kandidoval jako nestraník do Evropského parlamentu na kandidátní listině koalice PRO Jindřicha Rajchla. Také tehdy uváděl jako svou hlavní motivaci snahu zlepšit podmínky sportovců.
Politikou se v minulosti nechali zlanařit i jiní hokejisté. Například v Poslanecké sněmovně seděli mistr světa, olympijský šampion a vítěz Stanley Cupu Jiří Šlégr a někdejší výborný brankář Milan Hnilička.