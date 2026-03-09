V sobotu 7. března krátce po deváté hodině ranní přijal operátor městské policie naléhavé oznámení. Občan nahlásil, že u objektu bývalého Malého kina v ulici Gagarinova potkal osamocenou malou dívku, která je oblečená pouze v pyžamu a bačkorách.
Hlídka, která na místo dorazila, našla šestileté dítě. Holčička sice strážníkům řekla své jméno, ale další podrobnosti o tom, kde bydlí nebo kdo jsou její rodiče, uvést nedokázala.
„Na dotaz, jak se na místo dostala, uvedla, že přijela autobusem a jela za svou kamarádkou ze školky,“ uvedl zástupce ředitele ústeckých strážníků Jan Novotný.
Díky spolupráci se státní policií ve Všebořicích se podařilo rychle zjistit totožnost holčičky a kontaktovat její matku. Ta si měla dceru vyzvednout na služebně městské policie v ulici Stříbrnická. Než se tak stalo, strážníci se o malou cestovatelku postarali. Aby jí čekání uteklo, uvařili jí teplý čaj a půjčili jí pastelky a papíry na malování.
Dohra u sociálních pracovníků
Matka po příjezdu na služebnu strážníkům vysvětlila, že dcera využila chvíle, kdy ona i její partner ještě spali. Holčička nepozorovaně obula bačkůrky a vyrazila z domova na vlastní pěst. Odjela autobusem směrem do obvodu Severní Terasa – trasu si dobře pamatovala, protože tudy jezdí do školky.
Ačkoliv vše skončilo šťastným shledáním a dítě je v pořádku, incident bude mít úřední dohru. Strážníci matku poučili, že celá záležitost bude postoupena k dalšímu šetření úředníkům sociálně-právní ochrany dětí.