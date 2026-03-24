I dvacet mrtvých ptáků za den. V Mostě hromadně hynou holubi, příčina není jasná

Miroslava Strnadová
  12:02aktualizováno  12:02
V Mostě v posledních dvou týdnech hromadně hynou divoce žijící holubi. Strážníci jich z ulic odklidili už stovky. Příčina je nejasná, vyloučená není otrava.

Jeden z mrtvých holubů, který byl v Mostě nalezen před několika dny. (březen 2026) | foto: archiv Městské policie Most

„Za posledních čtrnáct dní jsme zajistili už stovky uhynulých holubů. Jen během jednoho dne jich bylo přes dvacet,“ řekl ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol.

Co přesně úmrtí ptáků způsobuje, zůstává nejasné. Laboratorní testy vyloučily nejčastější nákazy, jako jsou ptačí chřipka nebo paramyxoviróza. „Vzhledem k tomu, že u těchto holubů byly tyto nemoci vyloučeny, nejsou již dále předmětem sledování Státní veterinární správy,“ uvedla Lenka Hanušová z Krajské veterinární správy pro Ústecký kraj.

Podle jejích slov je těžké určit, zda jde o skutečně mimořádnou situaci, protože správa takové informace u volně žijících holubů běžně neshromažďuje. „Viděli jsme fotografie nálezů a ti holubi byli bez klinických příznaků. Nebyly na nich patrné žádné patologické změny. Mohlo jít o alimentární intoxikaci – tedy že sežrali něco závadného, co způsobilo jejich úhyn,“ zmínila Hanušová.

Město likviduje holuby odstřelem, najaté myslivce přijela odzbrojit zásahovka

Aktuálně probíhají další testy. „Po dohodě s veterinární správou jsme zajistili provedení testů na další nejběžnější onemocnění. Na jejich výsledky nyní čekáme,“ uvedl Hrvol. Podle zjištění strážníků hynou především holubi hřivnáči, kteří na zimu obvykle odlétají do teplých krajin a na jaře se vrací zpět.

Pokud další testy neodhalí nákazu, bude se jako nejpravděpodobnější příčina prověřovat otrava a její možný zdroj.

Úhyny se zatím týkají výhradně divoce žijících holubů, chovatelé v zájmových chovech podobné problémy nehlásí. „Já ani nikdo z kolegů v regionu jsme úhyn ve svých chovech nezaznamenali,“ potvrdil předseda místního spolku chovatelů poštovních holubů Zdeněk Masojídek.

Ptáky zabíjí nebezpečná nemoc, zdrojem nákazy jsou neudržovaná krmítka

Žádná mimořádná opatření ani důraznější zabezpečení svého chovu zatím nechystá. „Své holuby mám řádně očkované proti povinným nemocem. V tuto chvíli proto asi víc udělat nemůžu,“ dodal Masojídek.

Městská policie vyzývá obyvatele k opatrnosti. Uhynulých či viditelně nemocných ptáků se nemají dotýkat a každý nález by měli okamžitě nahlásit na linku 156. Dočasně se také nedoporučuje přikrmování holubů. Majitelé psů by měli mít své mazlíčky na vodítku, aby zabránili jejich kontaktu s uhynulými zvířaty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Charismatický šansoniér GAROU se vrací do Prahy – jediný koncert 2. 10. 2026!

24. března 2026  13:01

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

