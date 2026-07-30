Horší kvalita vody je ve třech hygieniky sledovaných nádržích v Ústeckém kraji

Zhoršená kvalita vody je ve třech přírodních nádržích v Ústeckém kraji. Nejhůř je na tom zatopený lom Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic a voda je méně průhledná. Hygienici doporučují rekreantům, aby se po koupání osprchovali. Informovali o tom na svých webových stránkách.
Hojný výskyt zelených řas a snížená průhlednost vody je v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Horší vzhled vody zaznamenali hygienici na Nechranické přehradě - kemp U Hráze na Chomutovsku. Lidem zdravotní riziko nehrozí.
V pořádku jsou jezera u Mostu - Matylda, Benedikt a Most, kde se nyní koná drum&bassový festival. Místní si proto na sociálních sítích doporučují vybrat k rekreaci zbylá dvě jezera nebo Kamencové jezero u Chomutova, které je podle hygieniků rovněž bez závad. Bez obav o své zdraví se mohou lidé vypravit na koupaliště Vysoká Pec či Prunéřov na Chomutovsku.
Na Ústecku mohou lidé využít k rekreaci jezero Milada nebo rybník Chlumec. Na Teplicku jsou čistá koupaliště Osek a jezero Barbora. Na Děčínsku lákají ke koupaní přírodní koupaliště v Jetřichovicích, Mikulášovicích a ve Velkém Šenově.