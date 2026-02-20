Litoměřice koupí část hotelu v centru, získají čtyři pokoje i průchod k divadlu

Pavel Křivohlavý
  7:12aktualizováno  7:12
Část léta neprodejného bývalého hotelu Salva Guarda v centru Litoměřic odkoupí město. Za 16 milionů korun tak do svého vlastnictví získá část prostorů Divadla Karla Hynka Máchy včetně průchodu k jeho hlavnímu vchodu, které k bývalému hotelu náležejí. Dále také menší samostatnou nemovitost s nebytovými prostory v přízemí a čtyřmi pokoji hotelového typu v patře.

„Část prostor divadla a přístupový průchod si město od 90. let pouze pronajímalo. Roční nájemné v současnosti činilo přibližně 60 tisíc korun. Odkupem nemovitosti město získá tyto klíčové prostory do svého vlastnictví,“ vysvětluje litoměřická mluvčí Michaela Rozsypalová.

Litoměřice koupí část bývalého hotelu Salva Guarda v centru. Získají tím i některé prostory divadla. (únor 2026)
Společnost Praguenest, která bývalý hotel Salva Guarda vlastní, se jej nejprve za 80 milionů korun snažila prodat jako celek. Protože se nepodařilo najít vhodného kupce, společnost se rozhodla objekt rozdělit na tři části a prodávat je samostatně. Právě tato možnost vedla k rozhodnutí zastupitelů, že prostory zakoupí.

„Dosud jsme měli štěstí, že majitelé dodržovali smluvní podmínky a nijak neomezovali průchod k divadlu. Do budoucna však neexistovala žádná záruka, že by případný nový vlastník postupoval stejně. Hrozilo by například výrazné zvýšení nájmu nebo dokonce omezení průchodu a využívání části divadla,“ vysvětlil místostarosta Jiří Adámek (ANO).

Podle Adámka se městu podařilo vyjednat snížení původně požadované ceny o 1,25 milionu korun. Kupní smlouva bude navíc koncipována tak, aby k samotnému prodeji došlo až poté, co stavební úřad povolí rozdělení budovy. Kupovaná část tak bude zcela samostatnou nemovitostí.

Se zakoupením nemovitosti však někteří zastupitelé nesouhlasí. Například Lukas Wünsch (Severočeši) svůj nesouhlas glosoval slovy: „Když se chci napít piva, nekoupím si celý pivovar. Koupit si průchod za 16 milionů je vysoký komfort.“

Podle většiny zastupitelů ale zakoupené prostory nabídnou městu zajímavé možnosti využití. Hotelové pokoje mohou pomoci řešit nedostatek ubytovacích kapacit například pro kulturní a sportovní organizace či hosty města. „Přízemní nebytové prostory jsou zase vhodné pro pořádání výstav nebo dalších společenských akcí. Zásadním přínosem je také zajištění bezproblémového průchodu do divadla a stabilního zachování jeho provozu,“ popisuje Rozsypalová.

Nové kašny i výhledy. Litoměřický Dómský pahorek čeká proměna za miliony

Jednu třetinu bývalého hotelu, ve které jsou bytové jednotky, už vlastník prodal. Zbývající část nemovitosti s hotelovým provozem a rozlohou 1 913 metrů čtverečních stále zůstává v nabídce k prodeji.

Raně renesanční budova zvaná Dům U Černého orla, která je dnes spíše známa jako Hotel Salva Guarda, je někdy považována za jedno z prvních hotelových zařízení ve střední Evropě. Dům na litoměřickém Mírovém náměstí byl ve 14. století založen jako gotická stavba, která byla mezi roky 1560 a 1564 renesančně přestavěna italským architektem Ambroggiem Ballim.

V roce 1628 císař Ferdinand II. osvobodil dům od daní a nechal ho zapsat do zemských desek. V roce 1650 mu císař Ferdinand III. udělil výsadu rytířského sídla s označením Salva Guarda (latinský výraz znamenající „bezpečná stráž“ nebo „ochrana“, pozn. red.), které mělo dům chránit před případným válečným plundrováním. Od té doby byl dům zván Králův hrádek.

