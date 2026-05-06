V chomutovské kauze stíhají i bývalého zastupitele a majitele hokejového klubu

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:02aktualizováno  18:02
V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (zvolen za ANO), která se týká ovlivňování veřejných zakázek, jsou mezi nově stíhanými bývalý zastupitel Chomutova za ANO Petr Kaiser a majitel chomutovského hokejového klubu Jiří Sochor. Napsal to ve středu server Seznam Zprávy, kterému Kaiser i Sochor své obvinění potvrdili. O šesti nově stíhaných lidech a třech firmách v pondělí informovala Česká televize (ČT).
Jiří Sochor šéf Pirátů.

„Všichni nově obvinění jsou stíháni pro trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, a to jako účastníci veřejných soutěží, pro jejichž manipulaci jsou již stíháni ostatní obvinění v této věci,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Celkem tak trestnímu stíhání čelí 20 lidí a osm firem, dva obvinění podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.

Podle žalobce obvinění manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

„Právní zástupce to řeší a řekl, že se k tomu zatím nemám vyjadřovat,“ citují Seznam Zprávy Sochora. Je mimo jiné členem představenstva stavební firmy Strix Chomutov, jež dostávala od města vedeného hnutím ANO veřejné zakázky, píše web.

Kauza chomutovského exprimátora bobtná, policie obvinila další lidi a firmy

Kaiser uvedl, že proti obvinění podal stížnost. Své obvinění v kauze potvrdili také dva zaměstnanci ze stavebních firem Rocknet a Swietelsky stavební, píše server.

Spolu s Hrabáčem policie už dříve obvinila také někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, exředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu či bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra.

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody.

Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.

Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany.

