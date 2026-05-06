V chomutovské kauze stíhají i bývalého zastupitele a majitele hokejového klubu

„Všichni nově obvinění jsou stíháni pro trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, a to jako účastníci veřejných soutěží, pro jejichž manipulaci jsou již stíháni ostatní obvinění v této věci,“ uvedla náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová.
Celkem tak trestnímu stíhání čelí 20 lidí a osm firem, dva obvinění podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.
Podle žalobce obvinění manipulovali zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
„Právní zástupce to řeší a řekl, že se k tomu zatím nemám vyjadřovat,“ citují Seznam Zprávy Sochora. Je mimo jiné členem představenstva stavební firmy Strix Chomutov, jež dostávala od města vedeného hnutím ANO veřejné zakázky, píše web.
|
Kauza chomutovského exprimátora bobtná, policie obvinila další lidi a firmy
Kaiser uvedl, že proti obvinění podal stížnost. Své obvinění v kauze potvrdili také dva zaměstnanci ze stavebních firem Rocknet a Swietelsky stavební, píše server.
Spolu s Hrabáčem policie už dříve obvinila také někdejšího ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, exředitele chomutovské městské policie Tomáše Doudu či bývalého jednatele jirkovské firmy Rocknet Ladislava Šmucra.
|
„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci
Podle žalobce podezřelí nebo firmy ve snaze zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody.
Stíháni jsou kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Všichni stíhaní nejsou obviněni ze všech trestných činů. Hrabáčovi hrozí až 12 let vězení.
Chomutovská korupční kauza vypukla po zásahu policie v srpnu 2024. Hrabáč byl v té době lídrem kandidátky ANO pro krajské volby, hnutí ho ale z kandidátky vyškrtlo a vyloučilo ze strany.