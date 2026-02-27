Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

Miroslava Strnadová
  8:52aktualizováno  8:52
Po nedávném otevření restaurace na hradě Hněvín plánuje město Most další etapu rekonstrukce tamního areálu. Jejím cílem je vybudování malého exkluzivního hotelu. Výše celkové investice či termín realizace však nejsou podle vedení magistrátu nyní známy.
Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu.

Hrad Hněvín, který stojí na kopci na okraji Mostu. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Hrad Hněvín je nepřehlédnutelná dominanta města, která se tyčí na stejnojmenném vrchu. Stavba, kterou dnes lidé vidí, ale není původním středověkým hradem, ten byl zbořen v 17. století – jde o romantickou repliku z počátku 20. století. Jeho součástí je i malá hvězdárna. Hrad získalo město po roce 1989.

Do posledních úprav areálu se Most pustil už před několika lety. Kromě oprav rozpadajících se hradeb to byla rekonstrukce restaurace a jejího zázemí za několik milionů korun, která kvůli různým komplikacím trvala pět let. Otevřena byla loni v listopadu. Nyní Most zvažuje další vylepšení areálu, a to rekonstrukci ubytovacích prostor.

„Objekt typu hradu Hněvín si zaslouží péči města. Vlastnit rozpadlý hrad by byla ostuda,“ řekl k proměně areálu primátor Marek Hrvol (ProMOST).

Po dvou letech láká hvězdárna na pozorování, pyšní se historickým dalekohledem

Zvažovaná druhá etapa rekonstrukce hradního areálu zahrnuje kromě modernizace čtyř stávajících pokojů a vybudování několika nových také obnovu dvou společenských sálů. Podle primátora má areál nabídnout stylové ubytování s důrazem na historickou atmosféru. „Půjde o vyšší standard ubytování, hotel butikového typu. Vzhledem k tomu, že jde o hrad, řešili jsme to i s architekty, aby to splňovalo důstojnost prostředí,“ zmínil Hrvol.

Zázemí by mohli využívat jak turisté, tak svatebčané, jelikož hrad je pro pořádání obřadů velmi oblíbeným místem.

Kolik bude město vybudování nového hotelu stát, není zatím jasné. Městský rozpočet sice uvádí částku 36 milionů korun, podle primátora Hrvola jde však pouze o orientační odhad. „Skutečné náklady v tuto chvíli neznáme,“ vysvětlil s tím, že se aktuálně připravuje projektová dokumentace.

Přesnější cena by měla být známa po jejím dokončení v druhé polovině letošního roku. Následně rada města rozhodne, zda projekt spustí, nebo jej odloží. „Zatím není o ničem rozhodnuto,“ dodal Hrvol. Konečnou cenu pak určí až výsledek výběrového řízení na zhotovitele.

Plán kritizují někteří opoziční zastupitelé. Například Jiří Nedvěd (Sdružení Mostečané Mostu) upozornil, že při investici 36 milionů korun bude její návratnost trvat stovky let. Město totiž areál hradu pronajímá soukromému provozovateli za pouhých 12,5 tisíce korun měsíčně. „Butikový hotel není veřejná služba, je to byznys a ten by měl dávat ekonomický smysl,“ prohlásil Nedvěd.

Vedení města však takovou kritiku odmítá. Nízké nájemné je podle primátora vykoupeno náročným provozem a údržbou památky. „Jen náklady na restauraci přesahují milion korun měsíčně. Vydělat takovou sumu ,na kopci’ v Mostě a ještě k tomu platit personál, energie a kompletní údržbu areálu včetně sekání trávy či úklidu veřejných toalet, je výzva,“ vysvětlil.

Na mostecký Hněvín vede nová ferrata, město plánuje upravit i jeskyni

Podle něho bylo cílem výběrového řízení na provozovatele restaurace najít stabilního partnera. „Chtěli jsme udržitelný projekt, ne někoho, kdo kvůli vysokému nájmu po pár měsících skončí,“ dodal.

Most vylepšuje i bezprostřední okolí hradu. V loňském roce na skalním masivu pod památkou vzniklo šest zajištěných lezeckých tras, které doplnily dříve vybudovanou ferratu. Přibyla tu také vyhlídka na nedaleké jezero se stylovým fotopointem.

V rámci zatraktivnění areálu se do budoucna zvažuje i výstavba lanovky k hradu. Vyřešilo by se tím tak problematické parkování, kapacita parkování na kopci je totiž malá.

27. února 2026

Stylové ubytování na hradě. Most plánuje exkluzivní hotel v areálu Hněvína

27. února 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

