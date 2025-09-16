Skvrna v písku uťala zklamání archeologů. „Nudné“ místo skrývalo hrob bojovníka

Pavel Křivohlavý
  6:42aktualizováno  6:42
Téměř dva tisíce let starý hrob z doby římské, v němž byl pohřben zpopelněný germánský bojovník, objevili archeologové v Hrdlech na Litoměřicku. Významnému muži dali jeho současníci na cestu na onen svět železnou dýku a kopí. Vzácné artefakty nyní odborníci analyzují, zájemci si je budou moci příští rok na podzim prohlédnout v roudnickém muzeu.

„K objevu došlo při standardním záchranném archeologickém výzkumu před stavbou provozní haly v Hrdlech. Už dříve jsme v areálu objevili sídliště Únětické kultury, tak jsme doufali, že tyto objevy budou pokračovat. Při letošním archeologickém dohledu jsme však byli zklamáni, protože nic podobného tam skrývka zeminy (proces odstranění vrchní vrstvy půdy – pozn. red.) neukázala,“ říká archeolog a ředitel Podřipského muzea v Roudnici nad Labem Martin Trefný.

U Hrdel na Litoměřicku našli archeologové na 2 tisíce let starý hrob germánského bojovníka. Uvnitř objevili železnou dýku, kopí a keramickou nádobu.
U Hrdel na Litoměřicku našli archeologové na 2 tisíce let starý hrob germánského bojovníka. Uvnitř objevili železnou dýku, kopí a keramickou nádobu.
U Hrdel na Litoměřicku našli archeologové na 2 tisíce let starý hrob germánského bojovníka. Uvnitř objevili železnou dýku a kopí.
U Hrdel na Litoměřicku našli archeologové na 2 tisíce let starý hrob germánského bojovníka. Uvnitř objevili železnou dýku, kopí a keramickou nádobu.
15 fotografií

V jednom místě však nakonec odborníci objevili zvláštní jamku, na kterou je upozornila tmavší barva zeminy na jinak světlejším pískovém podloží. „Písek pro archeology není příznivý, protože v něm objekty nedrží tvar, rychle zvětrávají a vykopané stěny se sesypávají. Moc šancí jsme této tmavé skvrně nedávali, protože nikde v okolí nebylo nic zajímavého. Při prvních odkryvech zeminy se však začaly ukazovat zlomky keramiky,“ líčí Trefný.

Při dalším kopání se archeologům začal objevovat obrys keramické nádoby, který je ubezpečil, že jde o žárový hrob – místo, kam byl ukládán popel zemřelých. Největší radost přišla nakonec, když na dně hrobu odborníci spatřili železné kopí a dýku.

„Tyto artefakty ukazují na statut pohřbeného jedince. Byl to germánský bojovník a významný člen komunity. Podle keramické nádoby a podle výzdoby dýky jsme určili, že se jedná o dobu římskou, tedy období od 40 let před Kristem až po čtyři sta let po Kristu, kdy u nás jako stěžejní populace žily germánské kmeny,“ popisuje archeolog.

Vědci se domnívají, že při pohřbu byla do hrobu nejdříve uložena urna s popelem a dva hlavní milodary, dýka a kopí. Na ně pak přišly i další zbytky z pohřební hranice, ve kterých byly zlomky keramiky, kovový kroužek a kousky spálených kostí.

Všechny artefakty archeologové z hrobu vyzvedli, keramickou nádobu však už na místě museli obalit speciální fólií, aby se nerozpadla. „Před rozebráním ji prozkoumáme pod rentgenem v archeologickém ústavu v Brně, abychom zjistili, co přesně je uvnitř a jakým způsobem s ní pracovat, abychom neporušili případné artefakty, které by se v ní mohly nacházet,“ vypráví Trefný s tím, že v nádobě očekává kromě popela zemřelého i nějaké další milodary.

Kovové nálezy archeologové nejprve podrobně prohlédnou pod mikroskopem, neboť na povrchu by mohly být otisky textilií. Poté bude možné provést analýzy, z jakého přesně materiálu předměty jsou a jakým řemeslným způsobem byly vyrobeny. „Teprve poté, až budou předměty z informačního hlediska vytěženy, bude možné provést jejich konzervaci. Na vystavení nalezených artefaktů se návštěvníci Podřipského muzea mohou těšit zhruba za rok,“ říká Trefný.

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Žádný další hrob z této doby v lokalitě nalezen nebyl. Trefný doplňuje, že takto izolované hroby vůbec nebývají časté. „V závěru roku se však v lokalitě bude skrývat zemina ještě v jedné části, tak možná odhalíme více,“ dodává.

Doba římská, z níž nalezené artefakty pocházejí, je označení pro období, kdy Římské impérium dosahovalo až k Dunaji. „Germánské kmeny se tak ocitly v sousedství Římské říše a na naše území se z ní dostávalo velké množství římských výrobků, například bronzové nádoby, spony nebo mince. Protože hmotná kultura původem z římských provincií určuje ráz hmotné kultury domácí, používá se označení ‚doba římská‘,“ přibližuje Trefný. „Není to ale tak, že by na našem území plošně žili Římané,“ dodává.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Trolejová evoluce změní dopravu v Plzni, naftové autobusy mizí z ulic

V Plzni přibude linek, kde místo autobusů začnou jezdit trolejbusy na proud z baterií. Do konce roku 2029 budou Vinice obsluhovat tramvaje místo autobusů. Trolejbusy dovezou cestující i k...

16. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

>Bohužel vandalové teď září ve velkém. Na začátku tohoto měsíce byl nedaleko Prahy posprejovaný historický autobus Karosa B 961E " Carcoolka ", později historický vlak mv. M131.1 " Hurvínek " a nyní...

vydáno 16. září 2025  9:48

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:46

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obyvatelé Žvahova musejí minibusem 128 odklonem přes Hlubočepy, školní 258 pojede také odklonem avšak zastávka Pod Žvahovem bude blíže u školy. Na odklonové trase dochází u jednotlivých spojů ke...

vydáno 16. září 2025  9:44

Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr. Vzpomenete si na ty nejpamátnější?

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36

Na Brněnsku v pondělí zemřel muž na elektrické koloběžce, srazilo ho auto

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním. Příčinu...

16. září 2025  7:43,  aktualizováno  7:43

Vyšší výnosy i kvalita. Vinaři ze Slovácka začínají sklízet letošní úrodu

Prvním výsledkem letošní sezony se vinaři pochlubili druhý zářijový víkend na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Bílý i červený burčák z nejranějších odrůd mohli návštěvníci ochutnávat...

16. září 2025  9:12

Výstavba tramvajové trati u muzea.

vydáno 16. září 2025  9:05

Dny evropského dědictví. V rámci Prahy 1 bylo možné navštívit tři objekty. Největší zájem byl o dům U červené lišky na Staroměstském náměstí.

vydáno 16. září 2025  9:03

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

S kapkami deště proběhl v neděli tradiční Prosecký podzim. Plný zpěvu, tance, hudby a soutěží se uskutečnil v Parku přátelství, kam zájemce pozvala Městská část Praha 9.

vydáno 16. září 2025  9:02

Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat

Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských kolejí Generála Svobody v Olomouci. Dvě desítky z nich museli hasiči evakuovat, zbytek ubytovaných...

16. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.