Trasa navazuje na karlovarskou část hřebenovky na Božím Daru. Nabízí mimo jiné výhledy z hory Meluzína a Komáří vížky, pohledy na rašeliniště, historické památky či Flájskou přehradu, nádrž, jež vznikla za unikátní pilířovou přehradou, která je jediná svého druhu v Česku.

Na trase jsou informační tabule, přístřešky, mostky i odpočinková místa. Dřevěné symbolické hřebeny na hraničních bodech Klínovec a Petrovice se mohou stát oblíbeným místem k fotografování.

„Hřebenovka není jen o značkách v terénu, je to cesta, která propojuje historii, přírodu, krajinu i lidi. Je to návrat ke kořenům evropské turistiky a zároveň moderní produkt, který může přitáhnout nové návštěvníky. Jsem hrdý na to, že se Ústecký kraj na tomto projektu významně podílel a že jsme společně s Klubem českých turistů dokázali vytvořit trasu, která si klade za cíl získat evropskou certifikaci kvality,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).

Hřebenovka vychází z historické trasy takzvané Modré hřebenovky, která vznikla v roce 1902 a ve své době byla nejdelší značenou turistickou trasou v Evropě. Obnovená podoba reflektuje nároky současných turistů.

Trasu se podařilo podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové přeložit z asfaltových cest na přírodní stezky, a to i díky vstřícnému přístupu Lesů ČR, obcí a soukromých vlastníků. Kraj od roku 2013 investoval do projektu 1,4 milionu korun. Cílem je získání certifikace Leading Quality Trails – Best of Europe.

Hřebenovka Českým Švýcarskem se otevřela v dubnu 2023, měří 101 kilometrů. Vede od obce Petrovice na Ústecku přes skalní města Rájec a Ostrov na nejvyšší stolovou horu v zemi Děčínský Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska, přes atraktivní místa v národním parku až po Šébr.