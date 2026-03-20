V Českém Švýcarsku opraví zábrany nad Hřenskem, požár mohl snížit jejich pevnost

Autor: ČTK, iDNES.cz
  14:32aktualizováno  14:32
Skalní zábrany nad Hřenskem poničené požárem v Českém Švýcarsku odborníci opraví. Odhad nákladů na práci v mimořádně náročném terénu je 40 milionů korun. Největší investicí v národním parku je letos projekt zaměřený na turisty, jehož součástí je vybudování návštěvnického centra v Mezní Louce nedaleko Hřenska.
Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku...

Vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa národního parku České Švýcarsko plánuje opravit. (20. března 2026)

Zrezlé lano vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa...
Zrezlé lano vysokozátěžové bariéry na skalách kolem Hřenska, které Správa...
Vysokozátěžové bariéry na skalách nad hotelem Praha, které Správa národního...
Tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ukazuje...
33 fotografií

Požár v létě roku 2022 zasáhl přes 1000 hektarů v okolí Hřenska včetně míst, kde správa parku před tím instalovala bezpečnostní zábrany, což bylo finančně i technicky velmi náročné. Zábrany snižují rizika pádu kamenů na budovy, automobily i lidi. Měří kolem tří kilometrů a vinou se i nad silnicí nad údolím Kamenice a Labe ke státní hranici.

Před samotnou opravou zábran musela speciální firma odtěžit velké množství stromů zasažených požárem. „Likvidovaly se v extrémně složitém území, na bezpečné místo jsme je přesouvali vrtulníkem,“ uvedl ředitel správy parku Petr Kříž.

Náročné bylo také najít vhodný termín pro složitou práci, která se musí dělat mimo období hnízdění ptáků, hlavní turistickou sezonu a za vhodného počasí. Práce stály 16 milionů korun a správa parku je zaplatila z vlastního rozpočtu.

Letos přijde na řadu samotná údržba plotových dílů z trubek, mezi kterými je napnutá ocelová síť. Každý díl má vlastní bezpečnostní mechanismus. „Pokud taková konstrukce projde velkým žárem, nemusí být poškození na první pohled viditelné, ale uvnitř mohou nastat takové materiálové změny, které sníží pevnost lan nebo nosníků. Svou funkci plní nadále, ale nelze je již plně zatížit,“ popsal Kříž.

Nejrobustnější bariéry by měly zadržet 20 tun v pádu. „Díry jsme opravili během prací po požáru, teď je nutná kompletní revize,“ uvedl ředitel. S pojišťovnou správci řeší, zda náklady proplatí. Zatím budou čerpat peníze z rezervního fondu. Ten zřizují národní parky ze zákona, ukládají v něm peníze pro neočekávanou potřebu. Správa národního parku České Švýcarsko v něm má aktuálně 27 milionů korun.

Největší investicí správy v následujících třech letech je projekt České Švýcarsko moderně a udržitelně, jehož součástí je nové návštěvnické centrum v Mezní Louce, rozšíření zážitkového areálu Rysí stezka, rekonstrukce turistické spojnice z Mezní Louky do Mezné a údržba nejnavštěvovanějších turistických tras.

Projekt bude správa parku financovat z Programu švýcarsko-české spolupráce, který záměr podpoří více než 120 miliony korun. Dalších 13 milionů přidá správa ze svého rozpočtu.

Návštěvníkům chtějí správci parku připravit atraktivní způsoby poznávání přírodních hodnot. „V hojně vyhledávané oblasti Hřenska projekt nabídne zajímavé turistické cíle mimo přírodovědně nejcennější místa národního parku, a věřím, že rozšíření nabídky pro návštěvníky přivítají i místní občané a podnikatelé,“ uvedl Kříž.

V Mezní Louce se opraví objekt ve vlastnictví správy parku, kde vznikne návštěvnické centrum a expozice, která bude věnována přírodě národního parku i obnově území zasaženého požárem.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

