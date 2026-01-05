Vyzvednout a zavěsit klády. V Edmundově soutěsce po letech zase otevřeli jez

Miroslava Strnadová
  17:42aktualizováno  17:42
Poprvé po více než třech letech od rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko došlo k otevření jezu v Edmundově soutěsce nedaleko Hřenska. Rychlý proud vody pomůže vyčistit tok od naplavenin a usazenin. Jez bude znovu zprovozněn na jaře, aby se soutěska naplnila vodou a mohly do ní opět vyplout lodičky s turisty.

„Pokud bychom jez neotevřeli a nedošlo by k odplavení usazenin, byl by ohrožen provoz lodiček v nadcházející turistické sezoně. Lodičky by totiž Edmundovou soutěskou nemohly proplouvat, protože by tam byla vysoká vrstva bahna,“ uvedla starostka obce Hřensko Kateřina Horáková (sdružení Soutěsky - věc veřejná, věc neprodejná).

Dříve se jez otevíral pravidelně na podzim, a to po skončení turistické sezony, během níž Hřensko provozuje v soutěsce plavbu. Ovšem po rozsáhlém požáru, který v létě 2022 zasáhl část národního parku, tam pracovníci obce, kteří se o soutěsku starají, z bezpečnostních důvodů a riziku pádu stromů nemohli. Teď už je tu pohyb bezpečnější. Za tu dobu se v korytě řeky Kamenice nahromadilo velké množství sedimentů.

V minulosti se manipulace s jezem prováděla obvykle koncem listopadu či začátkem prosince. Tentokrát se však termín posunul kvůli tření ryb. Podle Správy Národního parku České Švýcarsko by totiž prudký pokles hladiny populaci ohrozil. Správa se proto dohodla s obcí Hřensko na pozdějším termínu.

Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

„Manipulace s jezem na podzim může mít zásadní vliv na tření ryb, které se v tuto dobu rozmnožují. Máme tam pstruhy či lipany, které by náhlý výkyv a vyplavení sedimentů ze soutěsky mohly negativně ovlivnit,“ vysvětlil mluvčí správy parku Tomáš Salov.

Práci v toku pracovníkům obce ztěžovaly teploty pod bodem mrazu. Obléknout se proto museli do několika vrstev oblečení, včetně teplého spodního prádla, navrch oblékli „broďáky“ – speciální nepromokavé kalhoty s vysokým pasem. Rukavice si ale nevzali.

„Voda je hodně studená. Ruce rychle mrznou. Zahřejeme se, až to celé dokončíme, což může být za tři až čtyři hodiny,“ popsal Antonín Podaný s tím, že i v minulosti zažili mrazivé počasí. „Na ledovou vodu jsme zvyklí,“ podotkl.

Spolu s ním šli do ledové vody jeho další dva kolegové. Ještě než se zdvižením jezu začali, museli z lodě, kterou se dostali na druhý břeh, odsekat silnou vrstvu ledu, která se na dně plavidla utvořila.

Následně postupně vyzdvihli z konstrukce jezu tři mohutné dřevěné klády. „Na kládách jsou na každém konci řetězy. Pomocí nich je zvedneme,“ popsal Podaný.

První dvě klády uvázali několik metrů proti proudu. Třetí zavěsili přímo nad jez. Na své místo se klády vrátí za několik měsíců. „Jez bude otevřený přibližně do března. Než začne turistická sezona, musí se znovu zavřít, aby se hladina v soutěsce zvedla a provoz lodiček byl možný,“ popsal Podaný.

Díky otevření jezu hladina vody v Edmundově soutěsce rychle spadla. Podle Podaného klesne celkem o tři čtvrtě metru.

OBRAZEM: Edmundova soutěska se otevřela. Lidé čekali ve frontě, na Indy se nedostalo

Edmundova soutěska je spolu se sousední Divokou soutěskou jednou z nejznámějších přírodních atrakcí v Národním parku České Švýcarsko u Hřenska. Tvoří ji úzký skalní kaňon říčky Kamenice, kde návštěvníci proplouvají na lodičkách s převozníkem.

Tři roky byla v důsledku požáru uzavřená, což mělo na obec značný dopad. Hřensko totiž kvůli tomu přišlo o miliony korun. Turisté se Edmundovy soutěsky mohli vrátit až loni v létě. Provoz byl ale v jiném režimu než v minulosti – do soutěsky se dostali jen s průvodcem po předchozím zakoupením vstupenky, počet návštěvníků za den byl omezen na 150. Před letošní sezonou chce obec spustit online prodej vstupenek.

