Hřensko láká na velikonoční trhy a Divokou soutěsku, Edmundova se otevře později

Hřensko na Děčínsku láká na velikonoční trhy a otevření Divoké soutěsky. Edmundova soutěska zůstane na Velikonoce ještě zavřená, protože je nutné zajistit asi pět skalních masivů, které hrozí pádem. Pak chce obec plavbu na lodičkách obnovit také tam. Stejně jako loni bude v provozu v omezeném režimu, sveze ale víc výletníků za den. Kvůli tomu, že byla hlavní atrakce od požáru v roce 2022 do loňska zavřená, mělo Hřensko finanční problémy. Starostka Kateřina Horáková ČTK řekla, že se v obci znovu chystají investice.
"Kdy se otevře Edmundova soutěska, ještě nevíme, protože čekáme na vyjádření od národního parku," uvedla starostka. Obec a park se musí dohodnout, kdo bude sanaci platit. Horáková odhadla, že by se Edmundova soutěska mohla otevřít v květnu.
Naproti tomu plavbu na lodičkách v Divoké soutěsce obec po zimní pauze obnoví 1. dubna. "Tam jsme protáhli pracovní dobu, takže poslední lodička pojede v 17:30," popsala novinku starostka. K Divoké soutěsce je horší přístup, proto chce obce obnovit pohodlnější trasu z Mezní Louky.
Loni se lodičkami v Edmundově soutěsce svezlo 8000 návštěvníků. K lodičkám i od nich mohli výletníci pouze s průvodci. Denně se svezlo až 180 lidí, letos by to mělo výt víc. Otevření Edmundovy soutěsky obci finančně pomohlo. Před dvěma roky měla obec schodek asi čtyři miliony korun.
V současnosti má Hřensko díky vstupnému ze soutěsek či výběru peněz za parkování naspořeno. Příští rok chystá obec investice. "Už máme spoustu plánů, které bychom chtěli realizovat. Jsou to třeba elektro nabíječky na kola a na auta," uvedla Horáková. Obecně je snahou obce lákat turisty celý rok. O Vánocích se proto poprvé konaly adventní trhy. Od 3. do 6. dubna bude v centru vyzdobené obce velikonoční jarmark. Do Hřenska se navíc od 3. dubna lidé dostanou historickým kolesovým parníkem z Ústí nad Labem a Děčína.
Hřensko se také snaží bojovat proti trhovcům, kteří nelegálně zabírají pozemky obce například vystaveným zbožím. Někteří z nich už pozemky uvolnili. Horáková řekla, že vzniká tržní řád, který bude regulovat reklamy a podporovat určitou podobu stánků.