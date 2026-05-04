„Jedná se o reprezentativní stavbu funerální architektury, historismus v neoklasicistním slohu s prvky secese, s dochovanými velmi kvalitně provedenými detaily spojů, reliéfů písma a dalšími výtvarnými detaily. Projektant musel patřit, i vzhledem k sociálnímu statusu objednavatele, mezi minimálně lokální špičku. Jedná se pravděpodobně o jedinou hrobku tohoto typu v Ústí nad Labem,“ sdělila mluvčí ústecké pobočky Národního památkové ústavu Věra Brožová.
Vedle hrobek rodin Wolfrumů, Köhlerů a Baseltů v ústecké čtvrti Krásné Březno a hrobky rodiny Schichtů je podle Brožové hrobka rodiny Wölfelových na střekovském hřbitově další připomínkou významných Ústečanů, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin města.
„Střekovská hrobka byla vybudována po smrti Alexandra Edlera von Wölfel (1840—1899), obchodního ředitele Rakouského spolku pro chemickou a hutní výrobu a držitele rytířského titulu řádu Františka Josefa I. Wölfel byl členem ústeckého zastupitelstva, podporoval řadu městských institucí, sirotčinec či charitativní akce. Pod ústeckým vrchem Větruše si nechal postavit vilu v ulici Elbestraße, dnes jde o Čajkovského ulici,“ dodala Brožová.