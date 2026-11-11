Podle dostupných informací v autobusu dva cizinci utrpěli středně těžká zranění a čtyři lehká, potvrdil to mluvčí krajské záchranné služby Patrik Christian Cmorej.
Nákladní vozy se s autobusem střetly za snížené viditelnosti v koloně, která se vytvořila krátce po 15:30 po nehodě na německé straně.
Hasiči z autobusu evakuovali 40 lidí a zajistili jim tepelný komfort. Policie uzavřela ve směru na Německo tunely Panenská a Libouchec. Ředitelství silnic a dálnic po 17:30 informovalo, že provoz na německé straně byl obnoven, kolona od 91. kilometru po státní hranici se už rozjela.
Krátce před 20:30 byl provoz na dálnici D8 ve směru na Německo obnoven, informovali policisté na síti X.
Všichni zranění jsou cizinci. Jednoho člověka odvezla sanitka do ústecké Masarykovy nemocnice, ostatní podle mluvčího převezli němečtí záchranáři do nemocnic na německé straně. Okolnostmi a příčinami dopravní nehody se zabývají dopravní policisté, dodala policie.
Provoz na tahu I/7 stál až do podvečera
Uzavřený byl až do 18:00 také provoz na silnici I/7 před hranicemi s Německem, kde policie řešila zhruba od 12:30 nehodu pěti nákladních a dvou osobních aut. Z nehody na Chomutovsku převezli záchranáři dva cizince s lehkými zraněními do nemocnice v Chomutově. Osobní auta policisté odkláněli na silnici I/13.
Nehoda se stala na 88. kilometru ve směru na Horu Svatého Šebestiána. Podle policie se střetlo pět aut, z toho tři nákladní a dvě osobní. Při dojíždění do stojící kolony se pak srazila další dvě nákladní vozidla. Příčina nehody se dále vyšetřuje.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal výstrahu před tvorbou ledovky, která se týkala také Ústeckého kraje. Vysoký stupeň nebezpečí meteorologové vyhlásili pro Chomutovsko, Kadaňsko a Podbořansko. V platnosti byla do 10:00. Silničáři ráno preventivně solili horské silnice včetně D8.
„Během dne se situace nezhoršovala, naopak teploty stoupaly. V Krušných horách pršelo. Ani teď večer nepředpokládáme námrazu,“ řekl ČTK dispečer krajské správy a údržby silnic.