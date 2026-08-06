Hygienici doporučují sprchu po koupání ve dvou koupalištích v Ústeckém kraji

Hygienici v Ústeckém kraji doporučují sprchu po koupání v přírodním koupališti ve Velkém Šenově na Děčínsku. Ve vodě tam mohou být larvy motolic působící alergickou kožní reakci. Lidé by se měli osprchovat také po koupání v nádrži Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic. Hygienici o tom informovali na webu.
Hojný výskyt zelených řas a snížená průhlednost vody jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Horší vzhled vody zaznamenali hygienici na Nechranické přehradě v kempu U Hráze na Chomutovsku. Lidem tam ale zdravotní riziko nehrozí.
Další rekreační vodní plochy v regionu jsou v pořádku. Mezi nimi například koupaliště v Jetřichovicích či v Mikulášovicích na Děčínsku. Druhá část Nechranické přehrady - Tušimice nebo Kamencové jezero u Chomutova. Bez závad je voda v jezerech v okolí města Most či v jezeře Milada u Ústí nad Labem.