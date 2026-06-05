Hygienici v Ústeckém kraji zaznamenali vyšší počet lidí se žloutenkou, očkuje se

Hygienici v Ústeckém kraji zaznamenali vyšší počet nakažených žloutenkou typu A. Ve dvou školách v Děčíně a v jedné škole v Ústí nad Labem se preventivně rozhodli pro očkování. Cílem je zabránit dalšímu šíření tzv. nemoci špinavých rukou. Do vybraných škol dochází žáci převážně ze sociálně slabých rodin. ČTK to dnes řekla vedoucí protiepidemického oddělení krajské hygienické stanice Lenka Šimůnková. Podle ní je už nyní epidemická situace v regionu klidná. V uplynulém týdnu potvrdili čtyři případy, z toho tři v Ústí nad Labem a jeden v Děčíně.
Hygienici zvýšený počet onemocnění zaznamenali v květnu. Ze čtyř desítek bylo deset v dětských kolektivech předškolních a školních. V Ústí nad Labem to bylo ve škole v sociálně vyloučené lokalitě Mojžíř, v Děčíně na škole Želenice a na sídlišti v Boleticích, kde je také škola. "Protože nechceme čekat na to, až se situace nepříznivě rozvine, rozhodli jsme se udělat komplexnější opatření, abychom zabránili šíření hlavně ve vyloučených lokalitách," uvedla Šimůnková.
Zkušenosti mají hygienici z epidemie z let 2016 až 2017 v Ústí nad Labem. "Tehdy se naočkovala celá škola, kam chodily sociálně znevýhodněné děti, a jako mávnutím kouzelným proutkem se epidemie zastavila," uvedla Šimůnková. Hygienici proto požádali o vakcíny pro praktické lékaře dětí, které do uvedených škol dochází. "Máme dobrou zkušenost s maminkami Romkami, které nejsou proti očkování. Přihlásily se nám, že nechají děti naočkovat. Ostatní rodiče nenutíme," řekla. Očkovat se postupně nechává zhruba 200 dětí.
Imunita se u očkovaných vytvoří zhruba za 14 dní. Chráněný je člověk po očkování zhruba rok, pokud se nechá po roce znovu očkovat, je ochrana dlouhodobá. "Máme zkušenosti s tím, že často stačí i jedna dávka," podotkla epidemioložka. Zdůraznila, že vakcína je naprosto bezpečná a navíc virus má pouze jeden typ, proto je i účinná. Děti mají podle Šimůnkové většinou lehký průběh onemocnění, často jsou pouze přenašeči, nebezpečná může být žloutenka pro dospělé.
Z informací na webu krajské hygienické stanice vyplývá, že od ledna 2025 bylo do konce května v Ústeckém kraji hlášeno 268 potvrzených případů onemocnění virovou hepatitidou A, 54 případů bylo bezpříznakových. V souvislosti se zjištěnými onemocněními zjistili hygienici 3115 rizikových kontaktů, z toho pro 1127 kontaktů zajistili očkování. Jen od začátku letošního roku bylo případů 102.