Inscenace ústeckého Činoherního studia odhaluje formy násilí a boje proti němu

Ústecké Činoherní studio uvede ve středu premiéru inscenace Fuenteovejuna, která je moderním ztvárněním španělské hry ze 17. století ukazujícím různé formy násilí a boj proti němu. Kolektivní vzpoura končí v závěru nadějí. Přijít na hru může každý milovník divadla, ačkoliv doporučený věk je nad 15 let, řekl při dnešní generální zkoušce režisér a autor scénické hudby Martin Modrý.
Hra má podtitul Naděje na konec. "Je to o tom, jestli si dokážeme představit, že útlak a násilí někdy skončí. A možná to, že si to nedokážeme představit, neznamená, že proti tomu nemůžeme bojovat," řekl režisér ČTK a Českému rozhlasu. Autor původní hry Lope de Vega si klade mnoho otázek. "Je to hra na svou dobu velmi pokroková. Mimo jiné obsahuje myšlenku že pokud se muži nebudou schopni postavit za své ženy, udělají to ženy samy a muži pak zůstanou zcela stranou," uvedl režisér.
Drama španělského divadla zlatého věku je i o tom, že někdy nelze dál mlčet. "Mimo jiné proto jsme si hru vybrali, je to zajímavá kombinace stáří textu a aktuálnosti témat," řekl Modrý, který ocenil herce. Dva z nich, kteří vystupují jako hosté, nastoupí od nové sezony do angažmá v Činoherním studiu. "Je vděčné zkoušet s lidmi, co mají co říci a nejsou na jevišti jen pro odříkání textu," poznamenal režisér.
Fuenteovejuna odkrývá podoby násilí, které bývají často nejméně na očích. Postavit se na odpor ale není jednoduché a už vůbec ne jednorázové řešení. Proto tvůrci ve svém inscenačním výkladu poukazují na nutnost vytváření stabilních vztahů a komunit v dobách, kdy se oficiální struktury a instituce hroutí. Konflikt je postaven na sporu feudálního pána komtura Gomeze a vesnice Fuente Ovejuna (Ovčí pramen).
Scénografii ústecké inscenace navrhla Adéla Sturzová. Příběh vsadila do pracovního prostředí, které lze lehce na jevišti během děje měnit. Reálné věci, jako jsou krabice, lana, vytváří mimo jiné obraz barikády. Důležitý je motiv opakování. "Násilí se opakuje a můžeme dojít k pocitu, že se vždycky vrátí a pravděpodobně nikdy nezmizí. Nicméně to, že proti tomu bojujeme, je nadějeplné," dodal režisér.