Tvořila v Londýně, New Yorku a Paříži, nyní Kasalová vystavuje v Litoměřicích

Geoanatomie Velké Británie a Irska, dílo Jany Kasalové z let rou 2024. (210x140 centimetrů) | foto: Martin Polák

„Díla Jany Kasalové jsou prodchnuta esencí lidské citlivosti. Jsou schopná ztvárnit představu nekonečného a mnohotvárného prostoru propojeného do sítě, v níž lze identifikovat body schopné stimulovat vnímání toho, co jsme již zažili, nebo toho, co teprve zažijeme,“ říká historička umění a kurátorka výstavy Miroslava Hájek.

Jana Kasalová patří mezi výrazné osobnosti současné evropské výtvarné scény. Vystudovala brněnskou Fakultu výtvarných umění VUT, v roce 2000 získala státní španělské stipendium a na univerzitě v Cuence obhájila titul PhD. Mezi lety 2002 až 2004 Kasalová žila a tvořila v Londýně, New Yorku a Paříži, od roku 2005 žije v Praze.

„Její rozsáhlá tvorba, která je inspirovaná nejen studiem umění, ale také filozofií, kosmologií a výjimečnou spiritualitou, zahrnuje kresby a malbu často využívající netradičních materiálů, fotografie, audiovizuální instalace i videoart,“ popisuje produkční galerie Barbora Klipcová.

Kasalová se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny, těla a lidské stopy v krajině, pojmem zvířete a proměny v něj. Jejím hlavním tvůrčím tématem je proces objevování a hledání lidské orientace a paměti v horizontu času a prostoru.

„Vedle kreseb je součástí litoměřické výstavy také originální vizuální instalace, v níž Kasalová překrýváním projekcí svých vlastních imaginárních map různých území vytváří mnohovrstevnatý povrch a konstruuje prostředí navozující pocit naprosté ztráty hranic a absolutního vzájemného prostoupení,“ doplňuje Klipcová.

Díla Jany Kasalové jsou zastoupena v řadě veřejných a soukromých sbírek v Evropě a v USA, především v Itálii a ve Španělsku. V Litoměřicích je možné výstavu její tvorby navštívit až do 13. července 2025.

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích láká na unikátní expozice. Minulý rok to byla rozsáhlá instalace představující atraktivní námět lesa, lesního porostu a krajiny v českém výtvarném umění od 19. století až po současnost