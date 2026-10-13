Jedno Ústí má v zastupitelstvu většinu, přesto chce jednat s dalšími stranami

Vítězná koalice Jedno Ústí povede jednání o povolebním uspořádání v Ústí nad Labem se všemi konstruktivními silami, přestože má v zastupitelstvu samostatnou většinu. Uskupení sedmi stran vedené Tomášem Vohryzkou získalo v komunálních volbách 51,25 procenta hlasů a 22 z 37 mandátů. Vohryzka chce do práce pro město zapojit všechny zvolené zástupce. ČTK o tom dnes informoval manažer Jednoho Ústí Jakub Žídek.
V Ústí dosud vládlo hnutí ANO s primátorem Petrem Nedvědickým, po volbách v roce 2022 se spojilo s SPD a dvěma nezávislými kandidáty. Po letošních volbách počet zastupitelů hnutí ANO klesl ze 13 na šest.
Jedno Ústí letos zvítězilo také ve třech ze čtyř městských obvodů, a to ve městě, na Severní Terase a na Střekově. V Neštěmicích skončilo druhé, první bylo Vaše Ústí vedené Yvetou Tomkovou. V Ústí nad Labem Vaše Ústí dosáhlo čtyř mandátů.
Vohryzka řekl, že výsledek, který Jednomu Ústí Ústečané dali, je obrovským závazkem. "Hlas nám dali i lidé, kteří nám zatím jen opatrně věří - a vnímám, že spousta lidí volila jinak. Chci proto, aby zaznělo jasně: budeme pracovat pro celé Ústí, pro všechny," řekl. Koalice podle něj chce do práce pro město zapojit všechny zvolené zastupitele včetně opozice. Výbory zastupitelstva chce rozdělit spravedlivěji, než bývalo v minulosti zvykem.
Tomková dnes ČTK řekla, že zatím s žádným uskupením o povolebním uspořádání nejednala. "Nejdříve se vše probere, ještě je čas," sdělila. Jednat chce v Neštěmicích se všemi stranami.
Pokud nebudou výsledky voleb po oficiálním vyhlášení napadeny u soudu, ustavující zasedání nového ústeckého zastupitelstva se uskuteční nejpozději 6. listopadu, uvedl Žídek.
Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí a desítky nestraníků. Během kampaně se ke koalici postupně přidaly stovky dobrovolníků, podporovatelů a dárců.
Volební účast v komunálních volbách v Ústí nad Labem dosáhla 34,99 procenta. Na druhém místě skončilo hnutí ANO se ziskem 15,96 procenta hlasů a šesti mandátů. Třetí Vaše Ústí získalo 9,61 procenta hlasů a čtyři mandáty. Uskupení Spolu, které tvoří ODS a KDU-ČSL, obsadilo tři místa v zastupitelstvu, SPD získala dva mandáty.