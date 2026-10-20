Jedno Ústí půjde ve dvou městských obvodech v Ústí nad Labem do opozice

Ve dvou ze čtyř městských obvodů v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí v opozici, přestože v obvodu Severní Terasa volby vyhrála. O diskutovaném zrušení obvodů zatím rozhodnuto nebylo. Řekl to dnes na tiskové konferenci lídr Jednoho Ústí Tomáš Vohryzka.
Na Severní Terase vznikla koalice složená z ANO, hnutí Zdraví Sport Vzdělání, ODS a SPD a Motoristé sobě s podporou Přísahy a Trikolory, která tak obešla vítězné Jedno Ústí. O vzniku koalice již dříve informoval dosavadní starosta obvodu Jaroslav Šimanovský (ANO), dnes to ČTK potvrdil. "Máme podepsanou koaliční smlouvu," řekl. Jedno Ústí se rozhodlo neusilovat o účast ve vedení obvodu. "Přijali jsme nabídku od pana stávajícího starosty Šimanovského a potenciálního starosty obvodu Severní Terasa na to, abychom poslali návrhy na obsazení výborů," řekl Vohryzka.
Členem koalice na Severní Terase za ODS je Michal Šidák, ředitel Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala. Oblastní sdružení občanských demokratů se složením koalice nesouhlasí a distancuje se od ní. "Odmítáme způsob, jakým byla na Severní Terase dohodnuta koalice ANO, SPD, Sportovců a ODS. O této dohodě jsme nebyli předem informováni a neměli jsme možnost ji projednat," uvedl předseda oblastního sdružení ODS a poslanec Libor Turek. Sdružení vyzvalo členy ODS, aby respektovali společná pravidla a zásadní politické dohody předem projednávali s příslušnými orgány strany.
Před čtyřmi lety tehdejší člen ODS Pavel Tošovský přešel ke koalici ANO a SPD. Na výzvu oblastního sdružení občanských demokratů ukončil členství ve straně, mandát si ponechal a celé volební období byl nezařazeným radním. V letošních volbách se do zastupitelstva nedostal.
Na dotaz ČTK, zda bude ODS postupovat stejně jako před čtyřmi lety, Turek řekl, že ano. "Počkáme na ustavující zastupitelstvo. Do té doby dáváme čas tomu, zda se věci ještě nezmění," uvedl. Šidák byl mezi lety 2011 až 2018 místostarostou Velkého Března nedaleko Ústí nad Labem. V ústeckém obvodu Severní Terasa by měl být také místostarostou.
Také v Neštěmicích nebude Jedno Ústí usilovat o účast ve vedení obvodu. Jednání o možné koalici ale zatím skončila bez dohody. Starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí) dnes ČTK řekla, že zatím není rozhodnuto, s kým koalici vytvoří, jednání podle ní pokračují.
V obvodech Ústí nad Labem-město a Střekov má Jedno Ústí většinu a chce se podílet na jejich vedení. O konkrétním obsazení vedení zatím nerozhodlo. Jména starostů a místostarostů chce oznámit až po vyhlášení výsledků voleb.
Jedno Ústí se také zabývá možným zrušením obvodů a převedením jejich agend pod magistrát města. O konečné podobě změny ani termínu zatím rozhodnuto není.