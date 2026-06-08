Jez na řece Ohři v Kadani je po dvou letech opraven

„V průběhu stavby došlo ke kompletní demolici původního tělesa jezu a jeho následné nahrazení novou konstrukcí ze železobetonu s kamenným obkladem,“ uvedla mluvčí Ohře Dana Zikešová s tím, že došlo také k vybudování rybího přechodu o délce 56 metrů a šířkou dna tři metry, který zajistí migraci ryb a mihulovců.
„Do konce tohoto měsíce zahájíme monitoring rybího přechodu, který potrvá po dobu 25 měsíců,“ dodala Zikešová.
Součástí projektu byla také úprava stavebních objektů, které se nacházejí na levém břehu řeky Ohře.
„Šlo především o úpravu pravobřežní zdi štěrkové propusti, která slouží místnímu kanoistickému oddílu, demolici a výstavbu nového mostu přes zmíněnou štěrkovou propust, který bude sloužit pro příjezd k novému rybímu přechodu,“ přiblížila Zikešová.
Archeologický objev
V průběhu rekonstrukce jezu v létě roku 2024 probíhal záchranný archeologický průzkum, během nějž odborníci objevili šestikrejcar z roku 1800, zlatý špendlík, základy staveb z první poloviny 19. století a keramiku z 16. století. Výzkum se odehrával v lokalitě, kde nyní stojí nový rybí přechod.
V budoucnu by měly být nalezené předměty vystaveny v místním muzeu.