Eiffelovka v Mostě. Čtrnáctimetrová kopie věže u jezera bude z 3D tiskárny

Verzi „Eiffelovky“ vyrábí firma 3DDen. „Celý proces bude trvat téměř tři měsíce. Bude při něm třeba vyrobit a zkompletovat zhruba 1 500 kusů vytištěných komponentů,“ uvedl zakladatel a šéf společnosti Jan Hřebabecký s tím, že projekt představuje obrovskou výzvu. První komponenty se už tisknou.

Vyrobeny budou z nového recyklovaného materiálu oPET. Jde o plastový odpad vylovený z oceánů. Česká startupová firma 3DDen uvádí, že jeho další využití může být řešením problému zamoření planety plastem vyrobeným často pro jednorázové účely.

Zrecyklovaný plastový odpad využívá k inovativnímu 3D tisku jako první na světě, vyvinula k tomu vlastní tiskárny.

Olympijský festival se u jezera Most uskuteční v době konání olympiády v Paříži od 26. července do 11. srpna. Návštěvníci si tam budou moci vyzkoušet přes 50 sportů. Podle ředitelky projektů Českého olympijského výboru Naďy Černé jde o největší počet, které olympijské festivaly dosud nabídly.

„Zároveň se těšíme na společné fandění českým sportovcům, neboť po dlouhé době budou olympijské hry ve stejném časovém pásmu. Poprvé budeme mít i olympijský kemp pro fanoušky a věříme, že si návštěvníci užijí nejen celý den na Olympijském festivalu, ale i usínání v blízkosti naší verze Eiffelovky. Bude to náš Most do Paříže,“ doplnila.