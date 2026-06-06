Jezero Milada na Ústecku zaplnily tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku

U jezera Milada na Ústecku se dnes sešly tisíce lidí na festivalu věnovaném středověku. Na prostranství u vody vzniklo bojiště, kde dobrovolníci připravili rekonstrukci dvou bitev. Právě u příležitosti jejich výročí jedna z největších akcí zaměřených na historii na severu Čech vznikla. Od bitvy u Chlumce je to letos 900 let a od husitské bitvy u Ústí nad Labem, přezdívané bitvou na Běhání, 600 let. Ukázky doplnil hudební program nebo přednáška kata.
Zájem o sledování bitev je značný. Parkoviště byla plná už kolem poledne. Lidé mohli využít bezplatnou autobusovou dopravu z centra města, někteří se ve slunečném dni vydali k jezeru na kole, ačkoliv cyklostezka k zatopenému hnědouhelnému lomu i po letech chybí. Mezi návštěvníky převažují rodiny s dětmi a milovníci historie. Organizátorů bylo dohromady 500, z toho asi 150 až 200 členů historických skupin. Stánky nabízejí zboží s tematikou středověku, lidé uvidí i stará řemesla a ochutnají třeba chleba se sádlem.
Zájemci si mohou zbroj, kterou herci při bitvách oblékají. "Máme několik vrstev kvůli autenticitě. Během půl hodiny se vytvoří takové mikroklima, že to člověk ani nevnímá," řekl ČTK Jakub Pleticha. "Dohromady má člověk na sobě zhruba 25 kilogramů," dodal. "Tady ty bitvy jsou scénářové, pro oko diváka, pak ale děláme i kontaktní, kdy člověk i oděv ocení," řekl s tím, že k předvádění bitev ho přivedl zájem o historii. "A hlavně jsou tu fajn lidi. Člověk se také podívá na různá místa. A tady u jezera je to úžasné," řekl.
Zatímco bitva u Chlumce byla roku 1126 svedena kousek od Milady, husitská bitva byla na místě dnešního jezera. "Bitva u Chlumce, při které zvítězil kníže Soběslav nad římským králem Lotharem, byla podle historických pramenům kousek odtud. Jedna z nekrvavějších bitev husitských válek se odehrála skutečně byla tady. Běháň je kopec, který byl odtěžen při dolování uhlí," řekl ČTK ředitel ústeckého muzea Václav Houfek.
Muzeum společně s Ústeckým krajem a městem celou akci, které předcházela muzejní noc, pořádá. Hejtman Richard Brabec (ANO) ČTK řekl, že prostor okolo jezera Milada k podobným akcím vybízí. "Určitě je to jiné jezero než jezero Most, kde se už konala řada velmi povedených akcí, ale chceme i potenciál Milady využít," uvedl. Plocha je natolik velká, že může nabídnout prostor pro zvířata, přírodu i rekreaci.
Program je dnes naplánován do 22:00. Dopravu řídí policie, na místě je záchranná služba.