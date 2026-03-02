Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

Primátor Marek Hrvol (ProMOST) uvedl, že se nyní ladí smlouva pro bezúplatný převod. „Řeší se také daňové okolnosti převodu,“ dodal s tím, že město předpokládá, že nebude státu platit nic. „Nepočítáme s jinou variantou než bezúplatnou,“ dodal.
Hodnota pozemků je obrovská. Státní podnik Diamo, který jezero spravuje, v minulosti nechal zpracovat několik variant ocenění; podle Hrvola jde o částky mezi 150 až 350 miliony korun. Přesnější číslo má přinést aktualizace, na které se nyní pracuje.
Bezúplatný převod schválila loni ještě vláda Petra Fialy. Vedení města doufá, že krok potvrdí i současná vláda Andreje Babiše.
V momentě, kdy bude město pozemky vlastnit, chce pokračovat v rozvoji jezera, které je již nyní vyhledávanou rekreační lokalitou. Magistrát má hotovou architektonickou studii kempu. Do realizace se však pustí, až bude vlastníkem pozemků. V příštím roce plánuje nechat zpracovat projektovou dokumentaci, samotná stavba kempu by pak mohla začít v roce 2028.
Kemp nabídne 104 karavanových stání, rozdělených do několika velikostních kategorií. Doplní je plochy pro stanování, 10 sezonních chatek a 20 celoročních chatek, které budou sdruženy do pěti objektů zapuštěných do terénu se zelenými střechami.
Odborníci z Atelieru Prokš Přikryl Architekti navrhli v areálu dále tři budovy zázemí, hlavní bude sloužit jako recepce, obchod a kavárna s občerstvením, součástí bude také hygienické zázemí a veřejné toalety. Druhá budova zajistí provozní a technické zázemí kempu a třetí objekt uprostřed areálu nabídne centrální hygienické služby pro návštěvníky.
„Součástí projektu je také areál vodních sportů se třemi hangáry a dvoupodlažním zázemím. Na něj naváže prosklená panoramatická restaurace, která bude fungovat jako samostatný výletní cíl, nikoli pouze jako zázemí kempu,“ doplnila tisková mluvčí radnice Klára Vydrová. U kempu bude také velké parkoviště.
S převodem jezera na město přejdou pod jeho správu i náklady na údržbu. Jen dopouštění vody stojí podle magistrátu 10 až 15 milionů korun ročně.
Město nemá v plánu pozemky kolem jezera prodávat. „Naprosto nepřipadá v úvahu jakkoliv s pozemky obchodovat. Město se z privatizace bytového fondu, městských pozemků a objektů poučilo. Věřím, že ať bude ve vedení jakákoliv garnitura, nikoho nenapadne s pozemky obchodovat. Klíčem budoucího rozvoje je, že na tom bude mít město největší podíl,“ uvedl primátor.
Město chce také zlepšit přístup k jezeru. Nyní se k němu pěší z centra dostávají přes most Ryko, chybí zde však pruh pro cyklisty. Řešením má být výstavba nové lávky nad čtyřproudovou silnicí u muzea. Měřit bude 330 až 390 metrů a určena bude pro pěší i cyklisty. Její podobu mají navrhnout architekti v rámci soutěže, od které si magistrát slibuje velmi kvalitní návrhy.
Jezero se pro veřejnost otevřelo v roce 2020. Vznikly zde pláže, zázemí pro vodní sporty i rekreaci a parkovací plochy. Další investice ze strany města však zastavil fakt, že jezero není v jeho majetku a do cizího vlastnictví již město investovat nechtělo. Jde o velmi oblíbenou lokalitu, kde se konal například Olympijský festival či hudební akce Let It Roll.
Vodní plocha vznikla rekultivací bývalého hnědouhelného dolu. Před těžbou na jeho místě bylo staré město Most. Jeho rozloha je přes 300 hektarů, hloubka je přes 70 metrů.
