Nezamrzá a blízko je skládka. Jezero Most se v zimě mění v ptačí metropoli

Miroslava Strnadová
  6:42aktualizováno  6:42
Jezero Most, které vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu, se v zimních měsících mění v obří ptačí metropoli. Díky své hloubce zamrzá jen zřídka, což ho řadí mezi největší zimoviště ptáků u nás. Je to kvůli dostatku potravy, kterou zde opeřenci v zimním období mají.
Skupinka hoholů severních na jezeře Most

Skupinka hoholů severních na jezeře Most | foto: Miroslav Anderle

Letící samec morčáka bílého u jezera Most
Bukač velký u jezera Most
Ťuhýk obecný vyfocený v ptačím parku Střimická výsypka na Mostecku (červen 2025)
Strnad luční vyfocený v ptačím parku Střimická výsypka na Mostecku (červen 2025)
17 fotografií

Kolik je v současné době ptáků na jezeře Most, není jasné. Ovšem podle severočeského ornitologa Jaroslava Bažanta , který lokalitu velmi dobře zná, se číslo pohybuje každoročně kolem devíti až třinácti tisíc.

„Mezi nejpočetnější skupinu patří rackové, jejich počet se pohybuje kolem tří až čtyř tisíc jedinců. Dál se zde vyskytuje kolem dvou tisíc lysek černých,“ uvedl ornitolog.

Kromě nich je zde možné spatřit dalších více než dvacet druhů opeřenců. Líbí se tady také vzácným jedincům ze severu Evropy. „Je možné tu spatřit různé druhy mořských kachen, jako hoholka lední, turpan černý, turpan hnědý, morčák malý a morčák prostřední,“ vyjmenoval některé Bažant s tím, že to z jezera dělá ornitologicky výjimečnou lokalitu.

To, proč se právě tady ptákům líbí, je jednoduché. Jde o rozlehlou vodní plochu, která v zimních měsících celá nezamrzá a díky velikosti jsou navíc ptáci v dostatečné vzdálenosti od lidí.

OBRAZEM: „Umělý“ vrak či krasavec sumec. Podívejte se pod hladinu jezera Most

„Kromě toho je jezero plné potravy. Ptáci si mohou vybrat mezi různými druhy ryb i bezobratlých živočichů. V blízkosti jezera je navíc skládka komunálního odpadu, kde se živí tisíce racků,“ vysvětlil Bažant.

Ornitologové k jezeru pořádají každý rok vycházky v rámci Světového dne mokřadů. Letošní se již uskutečnila. Zájemci se vydali nejen k jezeru, ale i do nově vzniklého ptačího parku Střimická výsypka nedaleko vodní plochy, který je největším svého druhu v Česku.

Loni tu vytyčili první návštěvnický okruh. Odborníci budou krajinu poznamenanou těžbou uhlí upravovat tak, aby zde vznikly druhově bohaté lesy, louky či ovocný sad a stala se útočištěm pro množství zvířat.

28. června 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Kubismus, brutalismus a Krištof Kintera. Výstava přibližuje Dvorecký most veřejnosti

Sochař Krištof Kintera (vlevo) pózuje na výstavě.

Ještě nestojí, už má vlastní výstavu. Dvorecký most, který letos na jaře propojí Prahu 4 a 5, se představuje u metra Budějovická. Modely, lampy, socha i syrová instalace ukazují, že nepůjde jen o...

10. února 2026  7:24

4. den ZOH 2026: Program je nabitý! Do akce vyráží přes 20 českých sportovců

Michal Krčmář běží mužskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní program nabídne sprinty běžců na lyžích, akrobatické lyžování i vytrvalostní závod biatlonistů na...

10. února 2026  7:10

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

10. února 2026  7:06

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

10. února 2026  7:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nezamrzá a blízko je skládka. Jezero Most se v zimě mění v ptačí metropoli

Skupinka hoholů severních na jezeře Most

Jezero Most, které vzniklo zatopením bývalého uhelného lomu, se v zimních měsících mění v obří ptačí metropoli. Díky své hloubce zamrzá jen zřídka, což ho řadí mezi největší zimoviště ptáků u nás. Je...

10. února 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Ostravští policisté hlásí rekord. Polovinu případů dokázali objasnit

Městský kamerový systém pomohl během loňského roku ostravským strážníkům...

S více než osmi tisíci trestnými činy za loňský rok patří Ostrava po Praze a Brnu k městům nejvíce zatíženým kriminalitou. „Situace je ale stabilizovaná. A v porovnání s Prahou a Brnem máme nejvyšší...

10. února 2026  6:22

Algoritmus místo partnera? Sociální sítě zkouší, jak daleko mohou zajít

Uživatelka si na platformě TikTok vytvořila fake vztah s hercem Joem Keerym....

Na sociálních sítích se v posledních letech stále častěji objevuje obsah, který záměrně rozostřuje hranici mezi fikcí a realitou. Zatímco dříve šlo především o jednotlivé fotomontáže nebo krátká...

10. února 2026  5:23

Nová naděje pro kino Scala. Statiku zajistí Brno, sál bude připraven za dva roky

Brněnské univerzitní kino Scala funguje kvůli problémům se statikou budovy, v...

Provizorní sál na chodbě, živo zejména jen díky baru. V takové podobě teď kvůli narušené statice budovy funguje brněnské Univerzitní kino Scala. Už za dva roky by se však všichni příznivci mohli...

10. února 2026  5:22,  aktualizováno  5:22

Rekordní počty zvířat, ale peněz ubývá. Záchranné stanice samy volají o pomoc

Na dvoře záchranné stanice v Pateříně u Ondřeje a Jany Csikových hosty přivítá...

Srny otrávené řepkou, stáje plné nemocných ježků, zesláblí netopýři, kteří popadali na zem a lidé je posbírali z chodníků, nebo třeba osiřelé veverky. Plné ruce práce měly v uplynulém roce záchranné...

10. února 2026  4:52,  aktualizováno  4:52

Teplický soud se začne zabývat případem údajně utýraného jezevčíka

ilustrační snímek

Teplický okresní soud dnes zahájí hlavní líčení ve věci údajně utýraného jezevčíka. Žalobě čelí majitelé psa, partnerský pár. Úmrtí ročního psa vzbudilo v...

10. února 2026,  aktualizováno 

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Firma začne z brněnských H. Heršpic odvážet zbylou část nelegálního odpadu

ilustrační snímek

Pověřená firma začne dnes z nelegální skládky v brněnských Horních Heršpicích odvážet zbylou část odpadu zpět do Německa. Půjde o více než 280 tun odpadu,...

10. února 2026,  aktualizováno 

Škola pro reálný svět: Na Gymnáziu Kodaňská znalosti propojují s odpovědností

Advertorial
Skupinová fotografie žáků Gymnázia Kodaňská na poznávacím a jazykovém zájezdu...

Představa dobrého gymnázia se v posledních letech výrazně proměňuje. Zatímco dříve byla hlavním měřítkem kvality především úspěšnost u maturit a přijímacích zkoušek na vysoké školy, dnes se stále...

10. února 2026,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.