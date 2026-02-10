Kolik je v současné době ptáků na jezeře Most, není jasné. Ovšem podle severočeského ornitologa Jaroslava Bažanta , který lokalitu velmi dobře zná, se číslo pohybuje každoročně kolem devíti až třinácti tisíc.
„Mezi nejpočetnější skupinu patří rackové, jejich počet se pohybuje kolem tří až čtyř tisíc jedinců. Dál se zde vyskytuje kolem dvou tisíc lysek černých,“ uvedl ornitolog.
Kromě nich je zde možné spatřit dalších více než dvacet druhů opeřenců. Líbí se tady také vzácným jedincům ze severu Evropy. „Je možné tu spatřit různé druhy mořských kachen, jako hoholka lední, turpan černý, turpan hnědý, morčák malý a morčák prostřední,“ vyjmenoval některé Bažant s tím, že to z jezera dělá ornitologicky výjimečnou lokalitu.
To, proč se právě tady ptákům líbí, je jednoduché. Jde o rozlehlou vodní plochu, která v zimních měsících celá nezamrzá a díky velikosti jsou navíc ptáci v dostatečné vzdálenosti od lidí.
„Kromě toho je jezero plné potravy. Ptáci si mohou vybrat mezi různými druhy ryb i bezobratlých živočichů. V blízkosti jezera je navíc skládka komunálního odpadu, kde se živí tisíce racků,“ vysvětlil Bažant.
Ornitologové k jezeru pořádají každý rok vycházky v rámci Světového dne mokřadů. Letošní se již uskutečnila. Zájemci se vydali nejen k jezeru, ale i do nově vzniklého ptačího parku Střimická výsypka nedaleko vodní plochy, který je největším svého druhu v Česku.
Loni tu vytyčili první návštěvnický okruh. Odborníci budou krajinu poznamenanou těžbou uhlí upravovat tak, aby zde vznikly druhově bohaté lesy, louky či ovocný sad a stala se útočištěm pro množství zvířat.
