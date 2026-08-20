Poznat ekosystém a pomoci studentům. Vědci zkoumají vodu z jezera Most

V minulých dnech odborný tým odebral z jezera vzorky vody. „Přímo na jezeře odborníci odebrali vzorky vody a provedli základní měření, například teploty, pH či průhlednosti vody,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová.
Z terénu se výzkum přesune do laboratoří pražské vysoké školy, kde budou vzorky podrobeny dalším analýzám s využitím specializovaného vědeckého a laboratorního vybavení. Výsledky měření poslouží také jako podklady pro bakalářské, diplomové a doktorandské práce studentů.
„Získaná data a zkušenosti mohou do budoucna přispět k lepšímu poznání jezera Most, kvality jeho vody a celého vodního ekosystému,“ dodala Vydrová.
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Pod hladinou končíme. Policie mění strategii pátrání po muži na jezeře Most
Město Most navázalo úzkou spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze s cílem vytvořit ve městě vysokoškolské a výzkumné zázemí přímo v centru. Podílejí se na tom další odborné organizace a některé mostecké školy. Do budoucna by se měly rozbory vzorků provádět přímo v laboratořích Transformačního kampusu Most, který tu má vzniknout.
Jezero Most vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 71 memtrů. Jezero je přístupné veřejnosti od 12. září 2020.
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12. září 2020