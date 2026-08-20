Poznat ekosystém a pomoci studentům. Vědci zkoumají vodu z jezera Most

Autor: mst
  9:12aktualizováno  9:12
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Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody.

Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody. | foto: Město Most

U jezera Most
U jezera Most.
U jezera Most.
Jezero Most a jeho blízké okolí – bývalý lom Ležáky (11. září 2020)
15 fotografií
Vědci společně se studenty začali zkoumat kvalitu vody v jezeře Most. Chtějí mimo jiné lépe poznat vodní ekosystém, což je důležité pro budoucí ochranu jezera. Na projektu spolupracují město Most, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Výzkumný ústav pro hnědé uhlí.

V minulých dnech odborný tým odebral z jezera vzorky vody. „Přímo na jezeře odborníci odebrali vzorky vody a provedli základní měření, například teploty, pH či průhlednosti vody,“ uvedla tisková mluvčí magistrátu Klára Vydrová.

Z terénu se výzkum přesune do laboratoří pražské vysoké školy, kde budou vzorky podrobeny dalším analýzám s využitím specializovaného vědeckého a laboratorního vybavení. Výsledky měření poslouží také jako podklady pro bakalářské, diplomové a doktorandské práce studentů.

„Získaná data a zkušenosti mohou do budoucna přispět k lepšímu poznání jezera Most, kvality jeho vody a celého vodního ekosystému,“ dodala Vydrová.

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Město Most navázalo úzkou spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze s cílem vytvořit ve městě vysokoškolské a výzkumné zázemí přímo v centru. Podílejí se na tom další odborné organizace a některé mostecké školy. Do budoucna by se měly rozbory vzorků provádět přímo v laboratořích Transformačního kampusu Most, který tu má vzniknout.

Jezero Most vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného dolu. Má rozlohu 311 ha, délku 2,5 km a šířku 1,5 km. Maximální hloubka je 71 memtrů. Jezero je přístupné veřejnosti od 12. září 2020.

12. září 2020
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Poznat ekosystém a pomoci studentům. Vědci zkoumají vodu z jezera Most

Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody.

Vědci společně se studenty začali zkoumat kvalitu vody v jezeře Most. Chtějí mimo jiné lépe poznat vodní ekosystém, což je důležité pro budoucí ochranu jezera. Na projektu spolupracují město Most,...

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