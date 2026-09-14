Jezuitské schody v Litoměřicích prošly renovací

Jezuitské schody v Litoměřicích jsou po renovaci. Opravou prošlo nejen schodiště, ale i sloupky a boční podesty.
„Náplní prací bylo odstranění vegetace z konstrukce schodiště, likvidace mikrovegetace na povrchu pískovce, snímání dožitých doplňků a spár, čištění povrchu pískovce regulovaným tlakem vody a parou, konsolidace degradovaného kamene organokřemičitanem, doplnění chybějící hmoty a spár probarveným tmelem, plastická a barevná retuš doplňovaných míst a hydrofobizace konstrukce schodiště,“ uvedl Radim Tuček z litoměřické radnice.
Město za měsíc trvající práce zaplatilo 346 tisíc korun, provedl je akademický sochař Libor Pisklák.