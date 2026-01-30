Sedm zraněných hasičů po nehodě na Děčínsku. Cisterna se převrátila na bok

Autor: ČTK, iDNES.cz
  8:22aktualizováno  8:22
Sedm hasičů se ve čtvrtek večer lehce zranilo při cestě k havarované dodávce v Jílovém na Děčínsku. Hasičské vozidlo se v hustém sněžení převrátilo na bok, lehce zraněný je také řidič dodávky, která skončila na střeše.
Cestou k nehodě na Děčínsku se lehce zranilo sedm hasičů. Jejich vozidlo se převrátilo na bok. (29. ledna 2026) | foto: HZS Ústeckého kraje

Dodávka se v části Jílového Sněžník převrátila na střechu před 17:30. K nehodě vyjely dvě jednotky hasičů.

„Vlivem hustého sněžení havarovala cisterna sboru dobrovolných hasičů obce Jílové. Zdravotnická záchranná služba odvezla na vyšetření osm lehce zraněných osob – sedm hasičů a řidiče dodávky. Nikdo ze zraněných není v ohrožení života,“ uvedli hasiči.

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

V Česku se ve čtvrtek vlivem počasí staly desítky nehod, některé z nich zablokovaly dálnice. Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně.

29. ledna 2026

30. ledna 2026  7:57

