Jirkov opraví zchátralou budovu ve Školní ulici

Jirkov opraví zchátralou budovu čp. 1727 ve Školní ulici, ve které sídlí některé obory místního domu dětí a mládeže a turistický oddíl.
Velká budova z éry socialismu projde kompletní rekonstrukcí. „Ta zahrnuje výměnu střešní krytiny, zateplení obvodových stěn a střechy, nové omítky, vyregulování otopné soustavy, výměnu svítidel za LED osvětlení, novou vzduchotechniku, opravy podlah, nové dveře a plastová okna s trojskly, lepší rampy i schodiště. Vzniknou i nové učebny,“ vyjmenoval mluvčí radnice Vladimír Vacula.
Náklady jsou 33,2 milionu korun, radnice počítá se ziskem dotace přes osm milion korun na energeticky úsporný objekt.
Práce mají probíhat od letošního července do června příštího roku.