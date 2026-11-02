Jirkov povede stávající koalice

Oba ve vedení města už působí.
„Pokračování spolupráce v dosavadním složení vnímám jako příležitost navázat na práci, kterou jsme společně odvedli. Máme před sebou řadu rozpracovaných projektů i nových úkolů,“ uvedl Jiří Šruma, dosavadní starosta.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
Oba ve vedení města už působí.
„Pokračování spolupráce v dosavadním složení vnímám jako příležitost navázat na práci, kterou jsme společně odvedli. Máme před sebou řadu rozpracovaných projektů i nových úkolů,“ uvedl Jiří Šruma, dosavadní starosta.
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí domů z obvyklé procházky, opakovaně se ptá na totéž nebo neví, jak připravit jídlo, které vařil celý...
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční stanice Praha-Krč se připravuje nová dopravní dominanta, která přivede cestující přímo k Jižní spojce....
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně, počet smrtelných nehod přitom meziročně setrvale roste. Noční můra části cestujících ale nemusí...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní klenuté stropy, historické lustry a prosklené světlíky. Přesto v ní už více než 80 let běžně nikdo...
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...
Dvě protestní akce na podporu České televize a Českého rozhlasu se odpoledne konají v centru Brna. Ze Zelného trhu vyšel po čtvrté hodině pochod studentů, který skončil na zaplněném náměstí Svobody....
Slovácké divadlo v Uherském Hradišti vstoupilo do stávkové pohotovosti. Jako důvod v dnes zveřejněném prohlášení uvedlo překotné prosazování zákona o...
Válečný veterán Imrich Gablech bude mít pamětní desku na letišti v Havlíčkově Brodě, kde mnoho let žil. Vojenský letec v roce 1939 uletěl s dalšími třemi...
Liberečtí kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém vězni, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České mládeže v Liberci. Do současné doby se...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...
Primátorem Teplic zastupitelé dnes na svém ustavujícím zasedání znovu zvolili Jiřího Štábla z ANO. Na pokračování koalice se ANO dohodlo s Volbou pro Teplice,...
Audit v Krkonošském národním parku (KRNAP) podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) odhalil, že kvůli chybně účtovanému DPH za předchozího vedení je ohrožena až pětina rozpočtu...
Keramickou pec, traktor, sněžný skútr nebo snowboardové překážky si mohou lidé koupit v aukci nepotřebného majetku, kterou pořádá město Kopřivnice na...
Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v Jetřichově na Trutnovsku jako nedůvodný. Jeden ze dvou návrhů týkajících se voleb ve...
Geopark Český ráj se sídlem v Turnově na Semilsku přijde na konci letošního roku o prestižní značku UNESCO, kterou má od roku 2015. O jeho vyloučení dnes...
via Spinesante, Barcellona Pozzo di Gotto, Sicílie, Itálie
3 214 200 Kč
Největším projektem Gočárovy galerie v Automatických mlýnech v Pardubicích bude příští rok výstava o Josipu Plečnikovi. Představí evropského architekta...
Lastury ze žižkovské restaurace skončily jako umění. Sochař Petr Holeček z nich vytvořil Kočku s perlou, která patří k nejzajímavějším dílům jeho nové výstavy v Galerii Moderna nedaleko pražského...