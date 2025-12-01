Jsou známi vítězové bílinské ankety o nejlepší provozovnu

Autor: vlm
  4:59
Bílina zveřejnila výsledky letošní ankety o nejlepší provozovnu roku ve městě. Podpořit šlo jakéhokoli místního podnikatele či živnostníka, ať už za jeho služby, výrobky nebo přístup. Hlasování probíhalo po celý říjen ve třech kategoriích.

Bílina zveřejnila výsledky letošní ankety o nejlepší provozovnu roku ve městě. Podpořit šlo jakéhokoli místního podnikatele či živnostníka, ať už za jeho služby, výrobky nebo přístup. Hlasování probíhalo po celý říjen ve třech kategoriích. | foto: archiv města Bílina

V kategorii služby zvítězila provozovna AJA tour se 44 hlasy z celkových 333, druhé místo patří Physiocare MV se 42 hlasy a na třetím místě skončilo Kadeřnictví Kateřina Špetová se 40 hlasy.

V kategorii řemeslo se stala vítězkou Mata – Homemade se 79 hlasy z celkových 204. Na druhém místě skončila Namydlená Káča s 37 hlasy a na třetím místě Loft B studio – fotografické služby s 26 hlasy.

V kategorii obchod jsou hned dva vítězové. Staly se jimi Chovatelské potřeby Fit-Pet a Trafika U Pošty s 39 hlasy pro každou z provozoven, z celkových 263 hlasů. O pouhý jeden hlas skončil na druhém místě obchod Beauty 2000.

Vítězné provozovny v jednotlivých kategoriích získají od radnice 10 tisíc korun a samolepku s oceněním. V kategorii obchod si obě vítězné firmy částku rozdělí.

Zástupci čtyř vítězných provozoven získávají dvě vstupenky na reprezentační ples města, na kterém jim bude předána finanční výhra.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

1. prosince 2025

Děčínskou část Želenice zkrášlí čtyři nové stromy

Nová výsadba

Děčínská radnice chystá na úterý 2. prosince výsadbu nových stromů v městské části Želenice.

1. prosince 2025  4:59

Slezská Ostrava zve na tradiční vánoční akce i jediný půlnoční novoroční ohňostroj

Silvestr-2026-METRO.png

Městský obvod Slezská Ostrava zve širokou veřejnost na prosincové akce, které nabídnou pohodovou atmosféru a prostor pro setkávání v předvánočním i novoročním období. Vánoce na Slezské se letos...

1. prosince 2025

Otevření Těšínského divadla se blíží. Revitalizace proběhla v rekordním čase

td-konecne-doma-web-1080x1920-cista.jpg

Od projektové dokumentace po slavnostní otevření neuběhly ani dva roky. Těšínské divadlo se během této doby proměnilo v moderní kulturní komplex, který propojuje Českou scénu, Polskou scénu a Bajku s...

1. prosince 2025

30. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  22:07

Mikrobus na Olomoucku vyjel ze silnice a převrátil se na bok, šest lidí se zranilo

Mikrobus v Olomouckém kraji se v důsledku nepříznivého počasí převrátil na bok....

Šest zraněných si v neděli večer vyžádala nehoda mikrobusu, který vyjel ze silnice a převrátil se na bok mezi obcemi Kokory na Přerovsku a Krčmaň na Olomoucku. Ve voze jelo 14 lidí. Podle mluvčí...

30. listopadu 2025  22:12,  aktualizováno  22:12

V Olomouckém i Zlínském kraji varují správci silnic před namrzáním vozovek

ilustrační snímek

V Olomouckém i Zlínském kraji varují dnes večer správci silnic před možným namrzáním vozovek. Důvodem je mrholení a pokles teplot pod bod mrazu. Obezřetní by...

30. listopadu 2025  20:26,  aktualizováno  20:26

Pozdvižení a nervozita v malé obci. U vánočního stromu zazpíval Ztracený

Zpěvák Marek Ztracený vystoupil v Tymákově s dětským pěveckým sborem během...

Neobyčejný začátek adventu měli letos obyvatelé malé obce Tymákov u Plzně. O zpestření času před svátky se jim v neděli večer postaral známý zpěvák Marek Ztracený, který se zúčastnil rozsvěcení...

30. listopadu 2025  21:22,  aktualizováno  21:22

Už září. V Plzni se rozsvítil vánoční strom, akce přilákala tisíce lidí

Na plzeňském náměstí Republiky rozsvítili vánoční strom. (30. listopadu 2025)

Před očima tisíců lidí se v první adventní neděli večer na náměstí Republiky v Plzni rozzářil ozdobený vánoční strom. Letos se jedná o smrk ztepilý ze Stoda, který darovali manželé Jungbauerovi.

30. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

Zpěvák JeyBy natočil novinku Na Vánoce společně. Doprovází ji také sváteční klip

30. listopadu 2025  19:01

30. listopadu 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

