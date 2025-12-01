Jsou známi vítězové bílinské ankety o nejlepší provozovnu

V kategorii služby zvítězila provozovna AJA tour se 44 hlasy z celkových 333, druhé místo patří Physiocare MV se 42 hlasy a na třetím místě skončilo Kadeřnictví Kateřina Špetová se 40 hlasy.
V kategorii řemeslo se stala vítězkou Mata – Homemade se 79 hlasy z celkových 204. Na druhém místě skončila Namydlená Káča s 37 hlasy a na třetím místě Loft B studio – fotografické služby s 26 hlasy.
V kategorii obchod jsou hned dva vítězové. Staly se jimi Chovatelské potřeby Fit-Pet a Trafika U Pošty s 39 hlasy pro každou z provozoven, z celkových 263 hlasů. O pouhý jeden hlas skončil na druhém místě obchod Beauty 2000.
Vítězné provozovny v jednotlivých kategoriích získají od radnice 10 tisíc korun a samolepku s oceněním. V kategorii obchod si obě vítězné firmy částku rozdělí.
Zástupci čtyř vítězných provozoven získávají dvě vstupenky na reprezentační ples města, na kterém jim bude předána finanční výhra.