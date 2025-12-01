Jsou známi vítězové bílinské ankety. O vítězství rozhodly dva hlasy

Bílina zveřejnila výsledky letošní ankety o nejlepší provozovnu roku ve městě. Podpořit šlo jakéhokoli místního podnikatele či živnostníka, ať už za jeho služby, výrobky nebo přístup. Hlasování probíhalo po celý říjen ve třech kategoriích.

Bílina zveřejnila výsledky letošní ankety o nejlepší provozovnu roku ve městě. Podpořit šlo jakéhokoli místního podnikatele či živnostníka, ať už za jeho služby, výrobky nebo přístup. Hlasování probíhalo po celý říjen ve třech kategoriích.

V kategorii služby zvítězila provozovna AJA tour se 44 hlasy z celkových 333, druhé místo patří Physiocare MV se 42 hlasy a na třetím místě skončilo Kadeřnictví Kateřina Špetová se 40 hlasy.

V kategorii řemeslo se stala vítězkou Mata – Homemade se 79 hlasy z celkových 204. Na druhém místě skončila Namydlená Káča s 37 hlasy a na třetím místě Loft B studio – fotografické služby s 26 hlasy.

V kategorii obchod jsou hned dva vítězové. Staly se jimi Chovatelské potřeby Fit-Pet a Trafika U Pošty s 39 hlasy pro každou z provozoven, z celkových 263 hlasů. O pouhý jeden hlas skončil na druhém místě obchod Beauty 2000.

Vítězné provozovny v jednotlivých kategoriích získají od radnice 10 tisíc korun a samolepku s oceněním. V kategorii obchod si obě vítězné firmy částku rozdělí.

Zástupci čtyř vítězných provozoven získávají dvě vstupenky na reprezentační ples města, na kterém jim bude předána finanční výhra.

