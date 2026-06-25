K jezeru Barbora jezdí z Teplic nová autobusová linka

„Navazuje na stávající spoje městské hromadné dopravy a doplňuje je v intervalech mezi jednotlivými odjezdy. Cílem je zkrácení čekacích dob a zajištění častějšího spojení do rekreační lokality veřejnou dopravou,“ uvedla mluvčí města Adina Sedláková.
Autobusy odjíždí ze zastávky Benešovo náměstí v ulici 28. října a jedou přes Řetenice na zastávku Jeníkov – Oldřichov – Barbora.
Lidé budou moci novou linku využívat o víkendech a státních svátcích, a to až do 13. září.
Jízdní řád je k dispozici na webu Teplic.