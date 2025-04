Každý týden na jiné škole. Město má na výuku angličtiny „létající“ lektorku

„Jako bývalý angličtinář vím – a vědí to všichni, kdo se tomu věnují – že nejefektivněji se angličtina učí v nízkém věku, ještě před střední školou. Čím nižší věk, tím přirozeněji dítě jazyk s rodilým mluvčím chytá a tím je učení efektivnější,“ uvedl starosta Kadaně Jan Losenický (ODS).

Zaměstnat rodilého mluvčího však bývá pro jednotlivé školy často finančně náročné. V Kadani proto lektora, respektive lektorku, platí radnice. „Lektora pro každou školu bychom si nemohli dovolit, proto vznikl nápad na ,létajícího’ lektora. Každý týden je na jiné škole, kde vede hodiny anglické konverzace,“ vysvětlil starosta s tím, že náklady hradí radnice z rozpočtu a přispěly i lokální firmy. Za školní rok jde podle Losenického o zhruba půl milionu korun.

Najít rodilého mluvčího však nebylo snadné. „Když jsme to připravovali, chtěli jsme to stihnout na celý školní rok, ale zjistili jsme, že není vůbec jednoduché sehnat zahraničního lektora,“ přiznal Losenický. Radnici se tak až na začátku roku 2025 podařilo zaměstnat Ivetu Lis, která se po čtyřiceti letech v USA vrátila do České republiky. „Paní Lis sice nemá angličtinu jako rodný jazyk, jejím rodným jazykem je čeština, ale angličtina se stala jejím celoživotním druhým jazykem, takže mluví na úrovni rodilého mluvčího. A má to i výhody, rozumí i kolegům ve sborovnách,“ zmínil starosta.

S jak starými dětmi má Iveta Lis pracovat, nechalo město na rozhodnutí jednotlivých škol. Třeba na Základní škole ve Školní ulici se do projektu zapojili žáci od čtvrté třídy výše. „Paní Lis je příjemná, komunikativní a děti na ni reagují naprosto skvěle,“ popsala zdejší angličtinářka a chemikářka Petra Černá.

Témata konverzací jsou různá, v závislosti na věku žáků. „Vždy to začne s představením, kde já jim řeknu něco málo o sobě a oni se pak musí ptát, aby se dozvěděli víc. Pak se často bavíme o USA, o americkém školství, kultuře. Nejraději mluví o slavných lidech. Zajímají se i o amerického prezidenta Donalda Trumpa. Konverzaci vedeme formou debaty, aby se děti naučily v anglickém jazyce argumentovat,“ popsala lektorka.

Přirozená konverzace a interakce s lektorem, který má zkušenosti z anglicky mluvícího prostředí, mají nejen zlepšit jazykové dovednosti žáků, ale také je více motivovat a zvýšit zájem o cizí jazyky. „Často děti rozumějí anglicky velmi dobře ze sledování seriálů, poslechu hudby, hraní her, ale při mluvení mají ostych. Setkání s rodilým mluvčím jim umožní to překonat,“ dodal Losenický.

Radnice si od projektu také slibuje, že žáci budou mít díky přirozenějšímu kontaktu s angličtinou výhodu i na trhu práce.