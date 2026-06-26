Kadaň mimořádně podpoří nemocnici 25 miliony, jednat bude o další směřování

Kadaň na Chomutovsku dá městské nemocnici mimořádný příspěvek 25 milionů korun, který má nemocnici pokrýt vyšší výdaje na mzdy a provozní náklady. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé a ČTK o tom dnes informoval starosta Jan Losenický (ODS). Město už letos nemocnici poskytlo pravidelnou platbu 22 milionů korun. Kadaň také jmenovala do čela dozorčí rady Pavla Marka, jeho úkolem bude navrhnout možnosti dalšího směřování a rozvoje nemocnice.
Vyšší provozní příspěvek dává město nemocnici poprvé. Pravidelně byla jeho roční výše 20 milionů korun. Podle starosty už město nemocnici letos poskytlo jeden mimořádný příspěvek, dva miliony korun byly ale účelově vázány na pořízení konkrétního vybavení. "Již od roku 2023 dochází k postupnému rozevírání nůžek mezi reálnými náklady na provoz a systémem úhrad od zdravotních pojišťoven. Největší zátěží, 72 procent všech výdajů, jsou personální náklady. Ty vzrostly ze 407 milionů korun v roce 2023 na 463 milionů korun v roce 2024," odůvodnil Losenický rozhodnutí zastupitelů.
Cílem mimořádné finanční podpory je podle vedení města stabilizace nemocnice. "Chceme jí pomoci překlenout krizové období a umožnit hledat cesty k úsporám, rozvoji a řešení ve financování do dalších let," řekl starosta. Podpora jde podle něj ruku v ruce s výhledem do budoucna, aby se situace stabilizovala.
"Úkolem předsedy představenstva Marka bude do konce září spolu s jednatelem Martinem Krušinou vypracovat variantní řešení dalšího směřování nemocnice pro rok 2027 a další období. Návrh musí rovněž jasně vyhodnotit, jaký rozsah péče je do budoucna udržitelný, jaké budou dopady na rozpočet, jaké jsou možnosti vícezdrojového financování a navázání spolupráce s Ústeckým krajem či dalšími strategickými partnery," řekl Losenický. Marek má podle vedení města zkušenosti z vrcholného managementu nemocnic, působil ve vedení zařízení v České Lípě, Liberci a je členem představenstva nemocnic v Jilemnici a Semilech.
Losenický zopakoval, že úhradová vyhláška pojišťoven není pro nemocnici příznivá. "Je postavena na datech z roku 2024, což znamená, že do plateb se údaje promítají s velkým zpožděním. S nepříznivou situací souvisí i růst mezd a inflace," řekl starosta. Dodal, že se podle aktuálních podkladů dokonce očekává, že úhrady od pojišťoven pro tento rok budou mírně nižší než loni, ačkoli celkové náklady rostou o pět procent a personální o více než sedm procent.
Personální situace v kadaňské nemocnici je přesto stabilní. Počet zaměstnanců vzrostl z 451 v roce 2023 na loňských 480. Starosta to považuje za úspěch vedení nemocnice, díky kterému je zajištěna bezproblémová péče o pacienty.
Nemocnice Kadaň, kterou vlastní město, má 230 lůžek. Zajišťuje zdravotnické služby pro spádovou oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska.