Nové vedení Kadaně na Chomutovsku považuje za prioritu finanční stabilizaci a oborovou transformaci městské společnosti Nemocnice Kadaň. Podle starosty Jana Losenického (ODS) má nemocnice vzrůstající vnitřní dluh. Novinářům dnes řekl, že nemocnice by se měla zaměřit na dva klíčové obory. Další možností, jak do nemocnice přivést peníze, může být i odkoupení jejích nemovitostí městem. Jednat o tom budou zastupitelé.
"Ve spolupráci s vedením nemocnice, které je teď v podstatě pár měsíců nové, chceme nemocnici transformovat. Budeme tam opravdu hledat nové ne obory, ale nová lůžka, která by si na sebe vydělala a vydělala třeba i pro nemocnici tak, abychom udrželi i ostatní odbornosti," uvedl starosta.
Společnost Nemocnice Kadaň je zcela v majetku města Kadaň. Nabízí zhruba 230 lůžek na různých odděleních a zaměstnává přibližně 480 lidí. Přes 70 procent výdajů jde na mzdové náklady, ty meziročně předloni vzrostly ze 407 milionů na 463 milionů korun. Město společnost v posledních zhruba deseti letech podporovalo pravidelně nejméně 20 miliony korun ročně. Loni už to bylo podle Losenického přibližně 49 milionů korun. "Na příští rok počítáme s 25 miliony na příspěvek. Zároveň připravíme do rozpočtu v rámci rezervy dalších 45 milionů korun právě na transformaci společnosti," řekl.
Losenický byl starostou zvolen podruhé, spolu s novými místostarosty Alenou Benešovou a Janem Peroutem (oba ODS), dnes připustili i možnost odkupu objektů nemocnice od městské společnosti do majetku města. To by si ale na nákup muselo vzít úvěr. Odhad ceny budov zatím město nemá, podle starosty by se ale mohla pohybovat okolo 400 milionů korun. "Šli bychom modelem jako Žatec. To znamená, že budova nemocnice bude v majetku města, budeme do ní investovat a spravovat a nemocnice nám bude platit nájem. Ten může být samozřejmě splácen také investicemi," uvedl Losenický. Tento scénář chtějí představit zastupitelům v příštím roce, schválit by jej případně mohli na březnovém nebo červnovém zasedání.
Zástupci města chtějí nemocnici orientovat dvěma směry, posílit by mohlo gynekologicko-porodnické oddělení a také následná péče, přibýt by měla i sociální lůžka.
Kadaňská porodnice je podle vedení města oblíbenou, ročně zde přijde na svět okolo 460 dětí. "V Ústeckém kraji pořád se držíme na třetím místě mezi porodnicemi. Velká většina je přespolních, loni byla necelá třetina rodiček z Kadaně," dodala Benešová.
Nemocnice Kadaň zajišťuje zdravotnické služby pro spádovou oblast Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt, Radonicka a částečně Žatecka a Podbořanska. V čele nemocnice stojí od letošního srpna jednatel Pavel Marek. Ředitelem je Jiří Vlas.