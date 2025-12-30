Statek hospodaří zhruba na 400 hektarech zemědělské půdy. Chová hovězí dobytek, kozy, koně, slepice, kachny a další zvířata. Podle mluvčí Ústeckého kraje Magdaleny Fraňkové však o záměru prodeje ještě nebylo definitivně rozhodnuto.
„V současné době se řeší, jakým způsobem bude se statkem naloženo. Jasněji by mělo být do poloviny roku 2026,“ přiblížila mluvčí.
Areál funguje několik desítek let. Původně sloužil jako školní statek pro zemědělské obory střední školy v Kadani. Po jejich zániku už sem tolik studentů na praxe nemíří.
„Statek využívají pro účely praktické výuky již pouze dvě další střední školy zřízené krajem, které však mají možnost zajišťovat potřebnou praxi v jiných zařízeních,“ dodala Fraňková.
O areál již projevila zájem kadaňská radnice. Podle starosty Jana Losenického (ODS) si město nechá do března zpracovat studii udržitelného rozvoje statku. „Chceme vědět, jestli bychom provoz ekonomicky utáhli. Pokud by to dávalo smysl, vstoupili bychom s Ústeckým krajem do jednání o nějaké formě převodu,“ uvedl starosta.
Osobně se domnívá, že provoz pod městem by byl smysluplný. Produkty by totiž mohly odebírat městské organizace jako školy a školky. Možný rozvoj vidí i v agroturistice.