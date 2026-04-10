„Prodej představuje hrozbu, že nebudeme mít vliv na to, co se bude v areálu a s územím v budoucnu dít,“ uvedl Losenický s tím, že se město chce s krajem pokusit domluvit na formě převodu.
O podmínkách budou představitelé města a kraje jednat v následujících týdnech.
„Konkrétní návrhy podmínek bychom mohli mít do letošního června, ovšem samotné rozhodnutí o případném převodu bychom pravděpodobně nechali až na dobu po podzimních komunálních volbách. Půjde o zásadní krok,“ předestřel Losenický.
Kadaňská radnice si už nechala zpracovat studii udržitelnosti, která zmapovala současný provoz statku a navrhuje i jeho budoucí zefektivnění. Nyní je provoz ztrátový, ročně je v minusu kolem 10 milionů korun.
„Pokud by město mělo statek převzít, je důležité, aby to pro nás mělo ekonomický smysl,“ zmínil Losenický.
Areál by se mohl v budoucnu více otevřít veřejnosti, produkty by mohly odebírat kadaňské příspěvkové organizace, včetně škol. Za budoucí zachování statku pod městskou správou vznikla v minulých týdnech elektronická petice. Podepsalo ji necelá tisícovka lidí.
Zemědělských studentů je pořád méně, kraj zvažuje prodej školního statku
Snahu o získání statku schválili na své poslední schůzi kadaňští zastupitelé. Většina z nich nakonec hlasovala pro zahájení rozhovorů s krajem, část se však zdržela. Někteří zastupitelé totiž vyjádřili obavy z přetrvávající ztrátovosti provozu, která by mohla město zatížit i v budoucnu.
Areál funguje několik desítek let. Původně sloužil jako školní statek pro zemědělské obory střední školy v Kadani. Po jejich zániku už sem tolik studentů na praxe nemíří.