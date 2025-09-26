Kadaň zve na Svatováclavské vinobraní

Ochutnat burčák, vinný mošt i víno vypěstované na vinici obnovené roku 1998, aby znovu oživila proslulost zdejšího vinařství z dob Karla IV., můžete v sobotu 27. září od 10 do 17 hodin na Svatováclavském vinobraní v Kadani.
V areálu františkánského kláštera vás čeká komentovaná prohlídka sklípku s ochutnávkou kadaňského vína. Zazní cimbálová muzika, nebude chybět ani program pro děti.

Plné vstupné je 100 korun a snížené 50 korun, děti do 130 centimetrů neplatí.

