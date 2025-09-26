V areálu františkánského kláštera vás čeká komentovaná prohlídka sklípku s ochutnávkou kadaňského vína. Zazní cimbálová muzika, nebude chybět ani program pro děti.
Plné vstupné je 100 korun a snížené 50 korun, děti do 130 centimetrů neplatí.
Máte pro nás zajímavý tip?
Ozvěte se nám!
V areálu františkánského kláštera vás čeká komentovaná prohlídka sklípku s ochutnávkou kadaňského vína. Zazní cimbálová muzika, nebude chybět ani program pro děti.
Plné vstupné je 100 korun a snížené 50 korun, děti do 130 centimetrů neplatí.
Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.
O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...
Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...
Na místě zaniklého kostela sv. Václava v Blšanech u Podbořan na Lounsku vzniklo poutní místo z chmelových sloupů. Jejich vztyčení předcházel podrobný...
Poslední týden v září láká na svatováclavské oslavy, zajít si ale můžete také do přírody, na zámek, anebo se něco dozvědět o vojenských polních kuchyních.
Tradiční oslavu sklizně vinné révy spojenou s ochutnávkou vín a burčáku hostí v sobotu 27. září Velké Žernoseky u Litoměřic.
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Zámek Jezeří na Mostecku se o víkendu 27. a 28. září představí v netradiční podobě.
Právě dnes, 26. září, si připomínáme Světový den antikoncepce. Má upozornit nejen na širokou škálu možností ochrany před neplánovaným těhotenstvím, ale i na význam otevřené debaty o partnerské...
Ochutnat burčák, vinný mošt i víno vypěstované na vinici obnovené roku 1998, aby znovu oživila proslulost zdejšího vinařství z dob Karla IV., můžete v sobotu 27. září od 10 do 17 hodin na...
Funguje teprve necelých devět měsíců, přesto už lékaři od ledna otevřeného HIV centra ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) diagnostikovali 13 nových případů této velmi nebezpečné nákazy. V péči nyní...
V Plzni začíná 38. ročník festivalu českých filmů Finále. Během šesti dnů promítne stovku celovečerních snímků, dokumentů a televizních a internetových...
Dva zaměstnanci se dnes vpodvečer zranili při požáru vzduchotechniky ve spalovně odpadu v průmyslové zóně v Prostějově. Na místě zasahuje devět jednotek, které...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Majitelé plavidel na Slapské přehradě budou moci o nadcházejícím víkendu využít zvýšené hladiny pro zazimování svých lodí. Voda v přehradě bude nad úrovní 270...
Dům umění v Českých Budějovicích ode dneška hostí výstavu Dům v domě Ateliéru Malý Chmel. Název odkazuje k tomu, že v galerii vznikl nový prostor a zároveň...