Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Lenka Dvořáková
  12:22aktualizováno  12:22
V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o dlouhodobých problémech například s příliš dlouhými výběrovými řízeními a také o vyčerpání, vedení magistrátu situaci popisuje umírněně: „jede se dál, jen trochu jinak“.

Pohled na centrum Ústí nad Labem | foto: Monika Gordíková, MF DNES

Podle mluvčího města Ústí nad Labem Marka Lukiniče se změny týkají především vedoucí pozice. „Odchází vedoucí Kanceláře architekta města. Důvody jsou osobní a nemůžeme je komentovat,“ uvedl. Z jeho vyjádření zároveň nevyplývá, že by město vnímalo situaci jako systémový problém, který by vyžadoval zásadnější reakci.

„Ti externisté v podstatě dokončili zadání, která měli – například objemovou studii nebo podklady pro územní plán,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). „Jedna ze spolupracovnic odešla z rodinných důvodů, další nebyla spokojená s finančním ohodnocením,“ doplnil.

Podle dosavadního vedení kanceláře je ale realita podstatně širší. Odchody nelze zúžit na individuální rozhodnutí, ale je nutné je chápat v kontextu dlouhodobého fungování instituce.

„Byla to hlavně dlouhodobá frustrace. Věci, které by normálně trvaly dva měsíce, se natahovaly na půl roku nebo rok a pořád nebyly hotové. Postupně se to nabalovalo, kapka ke kapce, až to celé přeteklo,“ popsala vedoucí kanceláře architekta města Barbora Havrlová, která je ve výpovědi, odejde na konci dubna. Podle jejích slov postupně slábla motivace i pocit, že práce týmu má reálný dopad.

Jedním z hlavních problémů bylo podle ní postavení kanceláře v rámci magistrátu. Ten přitom zdůrazňuje, že činnost kanceláře, která odpovídá za projekty města, zvelebování veřejných prostranství i třeba za územní plán, pokračuje.

„Výběrové řízení na nové externí spolupráce bude mít na starost nový vedoucí KAM. Z personálních důvodů se práce dočasně rozdělila mezi odbory magistrátu,“ doplnil Lukinič. Podle něj tedy nejde o zánik instituce, ale o přechodné období.

„Hledá se nový vedoucí, který bude zajišťovat i výběr externích spolupracovníků. Nemusí jít nutně o architekta, důležité je, aby si dokázal sestavit funkční tým,“ uvedl primátor.

Podle Havrlové kancelář fungovala s minimálním počtem lidí, přesto měla pokrývat širokou agendu od urbanismu přes veřejný prostor až po koordinaci projektů. „Na agendu, kterou by měl dělat tým několika specialistů – urbanistů, dopravních odborníků nebo krajinářů – nás bylo jen pár,“ dodala Havrlová.

Snahy o rozšíření týmu podle ní komplikovaly administrativní procesy a zdlouhavá výběrová řízení, která často vedla k tomu, že připravené spolupráce nakonec nevznikly.

Primátor ale odmítá, že by kancelář neměla prostor pro svou činnost. „Myslím si, že Kancelář architekta měla dostatek prostoru. Podílela se například na přípravě standardů veřejného prostoru nebo na dalších konkrétních projektech ve městě,“ uvedl Nedvědický.

Rozdílné pohledy se objevují i v otázce budoucnosti kanceláře. Magistrát počítá s jejím zachováním a pokračováním dosavadního fungování, byť s určitou úpravou požadavků na vedení. „Jedinou změnou bude, že vedoucí KAM nebude muset být vzděláním architekt. Součástí týmu pak budou minimálně dva architekti,“ uvedl Lukinič.

Podle Havrlové ale nebude rozhodující jen personální obsazení, ale především změna podmínek, ve kterých kancelář funguje. „V určitém momentu už jsme si museli přiznat, že v takto nastavené formě nemůžeme dělat práci tak, jak bychom chtěli,“ uvedla. Bez změny přístupu podle ní hrozí, že se podobná situace může opakovat.

Magistrát zároveň potvrdil, že činnost kanceláře nebyla financována z dotačních zdrojů, a aktuální personální situace tak nemá vliv na plnění žádných dotačních závazků.

Jaký dopad bude mít odchod celého týmu na konkrétní projekty i budoucí podobu města, zatím není zcela zřejmé. Jisté ale je, že Kancelář architekta města vstupuje do zásadního období proměny.

Následující měsíce ukážou, zda se podaří obnovit její fungování tak, aby byla skutečně respektovaným odborným partnerem, nebo zda se potvrdí obavy, které dnes zaznívají zevnitř instituce.

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! nabídne v Krnově deset snímků

ilustrační snímek

Festival sedmdesátimilimetrových filmů KRRR! v Krnově na Bruntálsku letos promítne deset snímků. Divácí je uvidí od 17. do 19. dubna v Kině Mír. Půjde o filmy...

8. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Ústí se rozpadla celá kancelář architekta. Dlouhodobá frustrace, říká vedoucí

Pohled na centrum Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem se rozpadla Kancelář architekta města (KAM). Výpověď nepodala pouze vedoucí Barbora Havrlová, ale končí celý tým, včetně externích spolupracovníků. Zatímco odcházející hovoří o...

8. dubna 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

