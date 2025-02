V jeskyních kaňonu Labe zimuje stále víc netopýrů, pomohlo jejich zamřížování

Z dostupných dat vyplývá, že chráněným druhům netopýrů pomohlo jak vyhlášení Národní přírodní rezervace (NPR) Kaňon Labe v roce 2010, tak především uzavření vstupů do čtyř vybraných suťových jeskyní mříží před pěti lety.

„Klid během zimního spánku je pro netopýry otázkou přežití. Pokud dojde k probuzení netopýra v důsledku vstupu lidí do jeskyně, spotřebuje veškeré zásoby energie a kvůli vysílení uhyne,“ říká ředitel národního parku Petr Kříž.

Proto je podle něj velmi důležité dodržovat pravidla pro návštěvu NPR. „Ta jsou velmi podobná režimu klidového území v našich národních parcích,“ dodal Kříž.

Strážci přírody a zoologové monitorují počty zimujících netopýrů v NPR Kaňon Labe celkem ve čtrnácti přirozeně vzniklých jeskyních. V deseti z nich lze vidět stabilní až mírně rostoucí počet hibernujících netopýrů.

„Ve čtyřech jeskyních, které navzdory mimořádně náročnému terénu byly navštěvovány i v zimním období příznivci adrenalinových zážitků, počty kolísaly podle míry rušení zvířat v jednotlivých letech,“ popsal mluvčí správy národního parku Tomáš Salov.

Změna nastala v roce 2020, kdy správa parku uzavřela vstupy do těchto čtyř jeskyní mřížemi. „Absence rušení se nyní projevuje výrazným nárůstem počtu netopýrů, kteří zde na zimu nacházejí bezpečné útočiště. V porovnání s rokem 2020 jsou trojnásobné. Zatímco tehdy to byly nižší desítky netopýrů, nyní už jsou to vyšší desítky,“ poznamenal Salov s tím, že odborníci jsou zvědaví, jak se populace rozroste v budoucích letech.

Kaňon Labe je z pohledu výskytů netopýřích druhů významnou oblastí České republiky.

„Díky velkému výškovému rozdílu ode dna kaňonu k jeho okraji a severojižní orientaci, která z něj činí důležitý migrační koridor, zde mohl být potvrzen výskyt 24 netopýřích druhů. Celkem se v České republice vyskytuje 27 druhů těchto létajících savců,“ přiblížil mluvčí Salov.

