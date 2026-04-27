Kaple v Chotiměři nově povýšila na kulturní památku

„Žádost o postavení kaple na návsi podal ale už o deset let dříve místní rychtář Jakob Schwenkh spolu s Leopoldem Vilémem z Baden-Baden, držitelem lovosického panství. V červnu 1764 byl do kaple osazen a vysvěcen zvon odlitý Johannem Georgem Kühnerem z Prahy. Zvon byl zrekvírován za první světové války,“ uvedla Věra Brožová, mluvčí ústecké pobočky Národního památkového ústavu s tím, že návrh na zapsání kaple na seznam kulturních památek podala obec.
Bádenští, kteří drželi lovosické panství do pozdních 40. let 18. století, založili podle Brožové v okolí celou řadu podobných drobných sakrálních objektů. Jde třeba kapli Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Lovosicích z roku 1705, kapli sv. Jana Křtitele v Kamýku,“ dodala Brožová.