Kasino v Dobkovicích nebude. Lidé ho v referendu odmítli

„Hlasovací lístek odevzdalo 301 z 529 oprávněných voličů. Platných hlasů bylo 298, přičemž 165 voličů se vyslovilo proti kasinu, což je zhruba 55 procent. 133 voličů bylo pro kasino,“ okomentovala výsledky referenda Lenka Horanská, předsedkyně volební komise a iniciátorka petice proti hazardu v obci.

„S výsledkem referenda jsme spokojeni, i když hlasování bylo poměrně těsné,“ dodala s tím, že výsledky referenda jsou pro vedení obce závazné. „Teď by mělo následovat vydání obecně závazné vyhlášky o zákazu hazardu na celém území obce,“ uvedla Lenka Horanská.

Se záměrem společnosti vybudovat kasino v budově bývalého obchodu souhlasili zastupitelé už v závěru loňského roku. Podle starosty Michala Faltuse (Pro Dobkovice a sport) vznik kasina schválili z finančních důvodů. „Z provozu kasina nám půjdou nějaké peníze do rozpočtu. Předpoklad je, že by to byly zhruba tři miliony korun ročně,“ uvedl starosta s tím, že firma, která bude kasino provozovat, slíbila obci dalších půl milionu ročně jako sponzorský dar. Místním se záměr nelíbil a v petici požadovali jeho nové projednání, později sbírali podpisy pro vyhlášení referenda, které by hazard na území obce zakázalo.

„Nikdo s tím tady nesouhlasí, hlavně kvůli dětem. Chodily by kolem kasina do školy. Ve městech hazard zakazují a u nás ho povolíme. Budova bývalého obchodu by se dala využít jinak,“ sdělil pan Pavel. Hlas proti kasinu přišel hodit do volební urny spolu s manželkou. „Kasino patří do Prahy nebo do velkýho města, a ne na vesnici,“ zmínil další z místních.

Někteří obyvatelé sdílí stejný názor jako starosta. „Kasino by asi bylo dobrý pro obec hlavně kvůli penězům, který z toho budeme mít. Nevidím v tom nic špatnýho. Divný je, že ho chtějí otevřít na vesnici, za mě kasino patří spíš do města. Hlasoval jsem pro, aby tady bylo,“ uvedl mladík, který nechtěl uvést své jméno.

Aby bylo referendum závazné, muselo se ho zúčastnit minimálně 35 procent voličů, pro jednu z odpovědí se pak muselo vyslovit alespoň 25 procent oprávněných voličů.