Kašna na jirkovském náměstí je zazimovaná, její vana byla opět plná odpadků

Autor: vlm
  7:59
Městská kašna na náměstí Dr. E. Beneše byla „uložena k zimnímu spánku“, předtím ji pracovníci městské společnosti Onza vypustili, vyčistili a zakryli.

Na dně historické památky z 18. století se válely lahve, plechovky, hadry, dlažební kostky a dokonce i boty | foto: archiv města Jirkov

Stejně jako v minulých letech bylo nutné z její vany odstranit množství odpadků, které do ní naházeli neukáznění obyvatelé i turisté.

„Na jedné straně tím přidělávají jedněm lidem práci a druhým zase kazí radost. Na dně této historické památky z 18. století se tentokrát válely lahve, plechovky, hadry, dlažební kostky a dokonce i boty,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.

Protékající vana kašny přitom byla podle Vaculy v dubnu nákladně opravena, aby mohla začít stříkat.

„Závadu z větší části způsobily právě vhozené předměty. Utěsňovací práce stály bezmála 446 tisíc korun a provedl je odborník z Liberecka,“ dodal Vacula.

