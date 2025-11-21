Kašna na jirkovském náměstí je zazimovaná, její vana byla opět plná odpadků

Stejně jako v minulých letech bylo nutné z její vany odstranit množství odpadků, které do ní naházeli neukáznění obyvatelé i turisté.
„Na jedné straně tím přidělávají jedněm lidem práci a druhým zase kazí radost. Na dně této historické památky z 18. století se tentokrát válely lahve, plechovky, hadry, dlažební kostky a dokonce i boty,“ uvedl mluvčí Jirkova Vladimír Vacula.
Protékající vana kašny přitom byla podle Vaculy v dubnu nákladně opravena, aby mohla začít stříkat.
„Závadu z větší části způsobily právě vhozené předměty. Utěsňovací práce stály bezmála 446 tisíc korun a provedl je odborník z Liberecka,“ dodal Vacula.