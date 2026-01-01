náhledy
Dómské náměstí s katedrálou svatého Štěpána v Litoměřicích.
Autor: Jiří Kučera
Dómský pahorek v Litoměřicích s katedrálou svatého Štěpána.
Autor: MÚ Litoměřice
Architekt Richard Cibik v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích. (listopad 2026)
Autor: Pavel Křivohlavý, MF DNES
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Krakovský arcibiskup Karol Wojtyla (pozdější papež Jan Pavel II.) na pohřbu biskupa Štěpána Trochty.
Autor: archiv
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku.
Autor: archiv Biskupství litoměřického
Zakládací listina litoměřické kapituly sv. Štěpána datovaná k roku 1057
Autor: (licence PD-Art), Creative Commons
Katedrála svatého Štěpána v Litoměřicích na historickém snímku.
Autor: archiv Biskupství litoměřického