Kempy v Ústeckém kraji mají v létě většinou ještě volno, ceny jsou mírně vyšší

Kempy v Ústeckém kraji mají v létě většinou ještě volné kapacity. Někteří provozovatelé se rozhodli pro mírné navýšení cen kvůli zvýšeným nákladům na energie, pohonné hmoty a podobně. Některá zařízení připravují novinky, jiná se mimo sezonu věnují spíše drobným opravám, zjistila ČTK.
Cyklokemp Loděnice v ústecké Brné hostí zejména zahraniční turisty. Do kempu u cyklotrasy často přijíždějí na kole. Někteří zařízení vedle řeky Labe vyhledávají kvůli rybaření, část hostů využívá molo pro ukotvení malých plavidel. Letní sezona se plní postupně, hosté mají v oblibě převážně krátkodobé pobyty a mnohdy si je rezervují těsně před svým příjezdem.
Kemp v poslední době investoval a zcela zrekonstruoval chatky, k nim přistavěl dva objekty pro luxusní stanování glamping, jinak také zážitkové ubytování. "Nově ještě budeme mít rybářské chaty," řekla ČTK za kemp Michaela Kašparová Vitnerová. Ceník nechali provozovatelé stejný jako loni.
Kemp U Ferdinanda v Srbské Kamenici na Děčínsku má ceník zhruba stejný jako loni. Kapacita kempu je dostatečná pro uspokojení nabídky, řekl ČTK majitel kempu Emil Radkovič. V chatkách je 135 lůžek, v areálu v Českém Švýcarsku může zaparkovat 80 obytných domů, na pozemky se vejde 120 stanů. Loni nechal majitel opravit sociální zařízení i ubytování.
Na sezonu se připravuje autokemp v Oseku na Teplicku. Od konce června do 23. srpna je téměř plně obsazený. "Zbývá tam pár dnů, třeba sem tam dvě noci, v chatičkách," informovala ČTK recepční Elizabeth Ida Hanoušková. Kemp investoval do nové automatické závory pro vjezd aut a do drobných oprav chatek, které nabízejí 98 míst. Přijet může až 26 karavanů, postavit si lidé mohou 30 stanů. Do kempu míří hlavně cizinci, převážně se jedná o Němce, Holanďany, Švédy a Rakušany. Ceny kemp zvyšoval jen mírně.
U koupaliště v České Kamenici loni vzniklo stání pro obytné vozy. "S tím, že tam mohou lidé přijet v karavanech, napojit se na elektřinu, dočerpat si vodu, vypustit odpadní vody," řekl ČTK starosta města Jan Papajanovský (STAN). O stání je podle něj velký zájem, protože se cestování v obytných vozech stalo v poslední době trendem.