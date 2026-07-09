Chomutovské kino svět nabídne 18. července pohádku Princezna stokrát jinak. V nedalekém Jirkově se bude 22. července promítat film Zápisník alkoholičky, 5. srpna Vyšehrad Dvje a 19. srpna Jan Palach.
Kadaň zve 5. srpna na Království mýdlových bublin. Stejný snímek uvede 16. července i litoměřické Kino Máj. To dále láká na Hastrmana 30. července, Jana Palacha 20. srpna a Zápisník alkoholičky 27. srpna. Do akce se zapojí i litoměřické letní kino, které 25. července promítne Stvůry.
Litvínovské centrum Citadela uvede 16. srpna na snímek Cukrkandl a 23. srpna na Princeznu stokrát jinak. Letní kino Podbořany pak chystá na 4. srpna komedii Milion.
Dům kultury Teplice si na regionální program vyhradil dva dny. 31. července promítne Úsměvy smutných mužů a Amerikánku, 1. srpna Princeznu stokrát jinak, Zápisník alkoholičky a Franze.
Posledním zapojeným městem je Ústí nad Labem a zdejší Veřejný sál Hraničář. 13. srpna sem mohou lidé zajít na Jana Palacha, 22. srpna na Stvůry a 30. srpna na Cukrkandl.
Speciální promítání budou pokračovat až do října, program bude zveřejněn na konci léta. Vstupné bude vždy 100 korun.
„Ústecký kraj je pro filmaře mimořádně atraktivní. Nabízí dramatickou krajinu Českého středohoří, Krušné hory, historická města, industriální dědictví i místa s velmi silnou atmosférou. Filmová kancelář za deset let své práce výrazně pomohla tomu, aby se náš kraj stal vyhledávanou filmovou destinací. Přináší to nejen propagaci regionu, ale také konkrétní ekonomický přínos pro místní služby, podnikatele i cestovní ruch. Jsem rád, že výročí můžeme oslavit společně s diváky právě prostřednictvím filmů, které u nás vznikaly,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO).