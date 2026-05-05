Klášterec nad Ohří na Chomutovsku opravuje Weberův dům i historickou pec

V Klášterci nad Ohří na Chomutovsku začala oprava Weberova domu i přilehlých prostranství a historické pece. Opravy vyjdou na téměř 59 milionů korun, město na ně získalo desetimilionovou dotaci od ministerstva kultury. Novinářům to dnes řekl starosta Štefan Drozd (STAN).
Weberův dům, který byl mnoho let zakonzervovaný, tvoří podle starosty vstup do historické části města. Proto se radnice rozhodla pro jeho opravu. "Po určitých zpožděních, které vznikly soutěží, jsme v březnu tohoto roku zahájili stavbu," řekl ČTK Drozd. Ukončení prací předpokládá příští rok na jaře.
Do budovy se po opravě přesune část aktivit městské organizace Kultura Klášterec. "Vznikne tam menší výstavní prostor, a přednáškový sálek a čtyři učebny nebo dílny. Jedna bude připravena na činnost krajkářek, v další bude pec pro výrobu keramiky a ve zbylých dvou mohou působit výtvarné dílničky," řekl Drozd. V současnosti má umělecká činnost zázemí v kulturním centru, kterému se tak odlehčí.
Weberův dům nese jméno Johanna Nikolase Webera, který stál u počátků klášterecké porcelánky. V závěru 18. století se opakovaně pokusil o vypálení porcelánových výrobků ze zeminy z okolí. Z této doby pochází nejstarší dochovaný zkušební kus porcelánu, koflík s nápisem Vivat Böhmen, který je v expozici kláštereckého zámku.
První část porcelánky byla zbourána v 70. letech minulého století kvůli hlavní silnici, která dnes místem prochází. Ostatní domy byly strženy v roce 2002. "Původní kruhová pec z roku 1794, která nebyla ve 20. století řadu let udržována, se rozpadla a následně byla v roce 1976 stržena. Pozůstatky pece jsou na místě patrné dodnes," uvádí radnice na webu. Po rekonstrukci bude do pece možné podle starosty vstoupit a místo bude důstojným připomenutím bývalé porcelánky, která zde stávala.
V Klášterci nad Ohří žije přibližně 14.000 lidí. Město letos hospodaří s rozpočtem okolo 400 milionů korun.