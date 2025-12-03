Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

Pavel Křivohlavý
  11:12aktualizováno  11:12
Policisté v Klášterci nad Ohří ve středu za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin prohledají byt, kde v úterý nalezli střelné zbraně a munici. Kvůli možnému ohrožení okolí policisté při zásahu evakuovali obyvatele domu a uzavřeli okolí. V souvislosti s případem kriminalisté zadrželi jednoho muže.

V ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří policisté v jednom z bytů nalezli střelné zbraně, munici a další obdobné předměty. | foto: Policie ČR

„Dnes v dopoledních hodinách bude v bytě provedena domovní prohlídka za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Prohlídce budou podrobena také vozidla a garáž patřící zadrženému muži,“ oznámili ve středu policisté na síti X.

V jednom z bytů v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku policisté zasahovali už v úterý. Nalezli zde střelné zbraně i munici.

V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.

Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Neupřesnili ani, zda zbraně a munici našli konkrétně u zadrženého člověka.

Horácké divadlo Jihlava nastudovalo komedii Společenstvo vlastníků

ilustrační snímek

Jako čtvrtou premiéru aktuální sezony připravuje Horácké divadlo Jihlava komedii Jiřího Havelky Společenstvo vlastníků. Bude 13. prosince. Hru zrežíroval...

3. prosince 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

Litomyšl plánuje modernizaci knihovny za 80 milionů korun, hledá dotace

ilustrační snímek

Litomyšl na Svitavsku připravuje modernizaci knihovny za více než 80 milionů korun. Město má hotový projekt a na investici hledá dotační titul. Ještě než začne...

3. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

