Policisté pokračují v prohlídce bytu, kde našli zbraně. V akci je pyrotechnik

„Dnes v dopoledních hodinách bude v bytě provedena domovní prohlídka za účasti pyrotechnika a psovoda se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Prohlídce budou podrobena také vozidla a garáž patřící zadrženému muži,“ oznámili ve středu policisté na síti X.
V jednom z bytů v ulici Boženy Němcové v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku policisté zasahovali už v úterý. Nalezli zde střelné zbraně i munici.
V souvislosti s událostí policie zadržela jednoho muže, kterého umístila do cely a provádí s ním úkony trestního řízení.
Další informace kriminalisté na dotaz iDNES.cz zatím nesdělili. Neupřesnili ani, zda zbraně a munici našli konkrétně u zadrženého člověka.